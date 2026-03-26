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शाहजहांपुर में स्मैक तस्कर रियाज की 40 करोड़ की संपत्ति सीज, मुजफ्फरनगर पुलिस ने की कार्रवाई

बाबू उर्फ रियाज पर कसेगा कानून का शिकंजा: थाना कटरा कस्बे के निवासी स्मैक तस्कर बाबू उर्फ रियाज के खिलाफ मुजफ्फरनगर में मादक पदार्थों की तस्करी के कई गंभीर मामले दर्ज थे.

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में मुजफ्फरनगर पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. यहां मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक कुख्यात स्मैक तस्कर की लगभग 40 करोड़ रुपये की एक दर्जन संपत्तियों को पूरी तरह सीज कर दिया है. सीज की गई इन संपत्तियों में 4 आलीशान मकान, 200 बीघा कृषि योग्य जमीन, दो बड़े शोरूम और एक ईंट भट्टा शामिल है. मुजफ्फरनगर पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे इलाके और तस्करी के सिंडिकेट में हड़कंप मचा हुआ है.

यह कार्रवाई के दौरान पुलिस ने रियाज के आलीशान मकानों के अलावा कई कीमती प्लॉट और ईंट भट्टे पर भी अपना कब्जा ले लिया है. इन संपत्तियों की कुल अनुमानित बाजारू कीमत लगभग 40 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा.

शाहजहांपुर में बड़ी कार्रवाई (Photo Credit: ETV Bharat)

पत्नी के नाम दर्ज संपत्तियां भी हुई कुर्क: पुलिस ने सीज की गई सभी संपत्तियों पर विभाग के आधिकारिक बोर्ड लगा दिए हैं ताकि कोई इनके साथ छेड़छाड़ न कर सके. तस्कर रियाज के साथ-साथ उसकी पत्नी तबस्सुम के नाम से दर्ज की गई बेनामी संपत्तियों को भी इस कार्रवाई के दायरे में लिया गया है. सूत्रों के अनुसार, तस्कर बाबू उर्फ रियाज ने मुजफ्फरनगर, बरेली और शाहजहांपुर में कुल मिलाकर लगभग 80 करोड़ की अवैध संपत्ति खड़ी की थी. यह पूरी संपत्ति उसने मादक पदार्थों के काले कारोबार और तस्करी के जरिए गैरकानूनी ढंग से अर्जित की थी.

200 बीघा जमीन और मकान जब्त. (Photo Credit: ETV Bharat)

NDPS एक्ट के तहत हुई कार्रवाई: एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि रियाज के विरुद्ध शाहजहांपुर, बरेली, दिल्ली और मुजफ्फरनगर में एनडीपीएस के अनेक मुकदमे दर्ज हैं. वर्तमान में एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 के प्रावधानों के तहत उसकी प्रॉपर्टी को सीज़ किया गया है ताकि वह इन्हें किसी अन्य को बेच न सके. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन से सफेदपोश लोग शामिल हैं. प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि अपराध से अर्जित किसी भी संपत्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

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