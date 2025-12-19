ETV Bharat / state

MBA-बीकॉम-एमकॉम पास युवकों ने की करोड़ों की ठगी; 6 गिरफ्तार, शेयर मार्केट में मुनाफे का लालच देकर करा रहे थे निवेश

शाहजहांपुर के गांव में चला रहे थे कॉल सेंटर, 70 लैपटॉप के अलावा कार-बाइक बरामद, अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी जुटा रही पुलिस.

पकड़े गए आरोपी.
पकड़े गए आरोपी. (Photo Credit; ETV Bharat)
शाहजहांपुर : एमबीए-बीकॉम-एमकॉम पास युवकों ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये ठग लिए. पुलिस ने गुरुवार को मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. 70 महंगे लैपटॉप के अलावा कार-बाइक भी बरामद हुई है. पुलिस ने शुक्रवार को मामले का पर्दाफाश किया. पुलिस को गैंग में कई अन्य बड़े लोगों के शामिल होने की आशंका है.

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर एक व्यक्ति से 3 लाख रुपये की ठगी हुई है. पुलिस ने इसकी जांच शुरू की. शिकायतकर्ता की ओर से मामले में मोबाइल नंबर भी दिया गया था.

पुलिस ने किया गिरोह का खुलासा. (Video Credit; ETV Bharat)

गांव में चला रहे थे फर्जी कॉल सेंटर : सर्विलांस और एसओजी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही थी. पुलिस ने गुरुवार को थाना जलालाबाद के खंडहर रोड में एक गांव के पास फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा. मौके से 6 युवकों को भी पकड़ा. मौके से पुलिस को 70 महंगे लैपटॉप, कार, 4 बाइक समेत लगभग एक करोड़ के उपकरण बरामद हुए.

फर्जी शेयर मार्केट कंपनी भी बनाई थी : एसपी ने बतााय कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि वे कॉल सेंटर के जरिए लोगों को शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देते थे. मोटे मुनाफे का सपने दिखाते थे. लोगों को धोखा देने के लिए उन्होंने ऑनलाइन एक फर्जी शेयर मार्केट कंपनी भी बना रखी थी. कई लोगों को अपने जाल में फंसाकर वे करोड़ों की ठगी कर चुके हैं.

एसपी ने बताया कि करोड़ों रुपये के लेनदेन का रिकॉर्ड भी पुलिस को मिला है. पुलिस ने पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है. गैंग में शामिल कई अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिली है. जल्द ही अन्य ठगों को गिरफ्तार किया जाएगा. पकड़े गए आरोपियों में कई एमबीए, एमकॉम और बीकॉम पास हैं. एमबीए पास ठग ही मास्टरमाइंड है.

मामले में इनकी हुई गिरफ्तारी : मामले में टिंकल गुप्ता (31) निवासी आजाद नगर जलालाबाद, प्रांजल सक्सेना उर्फ पुलकित (22) निवासी दयाल नगर निकट बालाजी मंदिर गुनारा कस्वा जलालाबाद, निहाल सक्सेना उर्फ कुनाल (21) निवासी दयाल नगर निकट बालाजी मंदिर गुनारा जलालाबाद, दीपांशु (21) दयालनगर गुनारा जलालाबाद, सिद्धान्त मिश्रा उर्फ झम्मन (20) निवासी मां रेनुका धाम कालोनी भामाशाह पार्क के पास सराय साधौ कस्बा जलालाबाद, रोहित राठौर (27) निवासी महाजनान शास्त्रीनगर जलालाबाद को पकड़ा गया है.

ठगों के पास से बरामद किए गए वाहन.
ठगों के पास से बरामद किए गए वाहन. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस तरह लोगों को जाल में फंसाते थे : पुलिस के अनुसार टिंकल गुप्ता एमबीए पास है. प्रांजल सक्सेना एमकॉम है. इसी तरह निहाल और रोहित राठौर बीकॉम पास है. जबकि दीपाशु बीए कर चुका है. वहीं सिद्धान्त 11वीं पास है. आरोपी 5 हजार रुपये में लोगों का डेटा-मोबाइल नंबर एक वेबसाइट से हासिल कर लेते थे. इसके बाद फोन कर लोगों को जाल में फंसाते थे. भरोसा जीतने के लिए फर्जी तरीके से लाभ भी दिखाते थे.

पुलिस के अनुसार CYBER CRIME NCRP PORTAL & SAMANVAYA PORTAL पर SUSPECT SEARCH किया गया तो अब तक पूरे भारत में कई शिकायतें प्रकाश में आईं. दिल्ली, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, उप्र, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि प्रदेशों में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं.

