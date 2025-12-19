ETV Bharat / state

MBA-बीकॉम-एमकॉम पास युवकों ने की करोड़ों की ठगी; 6 गिरफ्तार, शेयर मार्केट में मुनाफे का लालच देकर करा रहे थे निवेश

पकड़े गए आरोपी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

शाहजहांपुर : एमबीए-बीकॉम-एमकॉम पास युवकों ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये ठग लिए. पुलिस ने गुरुवार को मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. 70 महंगे लैपटॉप के अलावा कार-बाइक भी बरामद हुई है. पुलिस ने शुक्रवार को मामले का पर्दाफाश किया. पुलिस को गैंग में कई अन्य बड़े लोगों के शामिल होने की आशंका है. पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर एक व्यक्ति से 3 लाख रुपये की ठगी हुई है. पुलिस ने इसकी जांच शुरू की. शिकायतकर्ता की ओर से मामले में मोबाइल नंबर भी दिया गया था. पुलिस ने किया गिरोह का खुलासा. (Video Credit; ETV Bharat) गांव में चला रहे थे फर्जी कॉल सेंटर : सर्विलांस और एसओजी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही थी. पुलिस ने गुरुवार को थाना जलालाबाद के खंडहर रोड में एक गांव के पास फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा. मौके से 6 युवकों को भी पकड़ा. मौके से पुलिस को 70 महंगे लैपटॉप, कार, 4 बाइक समेत लगभग एक करोड़ के उपकरण बरामद हुए. फर्जी शेयर मार्केट कंपनी भी बनाई थी : एसपी ने बतााय कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि वे कॉल सेंटर के जरिए लोगों को शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देते थे. मोटे मुनाफे का सपने दिखाते थे. लोगों को धोखा देने के लिए उन्होंने ऑनलाइन एक फर्जी शेयर मार्केट कंपनी भी बना रखी थी. कई लोगों को अपने जाल में फंसाकर वे करोड़ों की ठगी कर चुके हैं.