शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद Controversy; पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद ने आशुतोष पांडे पर किए चौंकाने वाले खुलासे

शाहजहांपुर : शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है. शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जितिन प्रसाद के चचेरे भाई जयेश प्रसाद ने आशुतोष पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जयेश का कहना है कि आशुतोष भाजपा का एजेंट और बहुत ही घिनौना इंसान है. इसके खिलाफ गैर बीजेपी शासित राज्य में सीबीआई जांच कार्रवाई जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी.

पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद ने मंगलवार को आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर घिनौने आरोप लगाने वाला आशुतोष पांडे खुद ही घिनौनी प्रवृत्ति का आदमी है. हमने उसे भगा दिया था. इसके बाद वह ब्रजेश पाठक से मिला और उसने बृजेश पाठक की पत्नी को अपनी पार्टी में महिला संगठन का अध्यक्ष बनाया. अभी तक इसके संपर्क में एक तिवारी नाम की महिला थी, उसी के पास दिल्ली में रहा, किसी केस में गिरफ्तार भी हुआ. आशुतोष का सुरेश कुमार खन्ना से भी विवाद हुआ था.

ऐसे में हम चाहते हैं कि गैर भाजपा शासित राज्य में इसकी जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए. बहरहाल शंकराचार्य पर लगाए गए सारे आरोप झूठ हैं. हमारा विश्वास है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सजा भी मिलेगी. धीरे-धीरे आशुतोष पांडे के कुकृत्य और घिनौने अपराध सामने आएंगे.