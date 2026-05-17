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शाहजहांपुर में भयानक दुर्घटना; तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से टेंपो पलटा, 3 की मौत, 4 लोग घायल

थाना कांट क्षेत्र में कस्बे के पास हुई दर्दनाक दुर्घटना.

शाहजहांपुर में बेकाबू डंपर का कहर.
शाहजहांपुर में बेकाबू डंपर का कहर. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 2:50 PM IST

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शाहजहांपुर : कांट थाना क्षेत्र में बेकाबू डंपर के कहर से तीन लोगों की जान चली गई. तेज रफ्तार डंपर ने सवारियों भरे ऑटो में टक्कर मार दी थी. इस भीषण हादसे में ऑटो पलटने से सभी सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं. इनमें दो महिलाओं और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है.

दुर्घटना की जानकारी देते सीओ सिटी पंकज पंत. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि सड़क हादसा थाना कांट कस्बे के पास हुआ. यहां सवारी से भरे टेंपो को सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी. दुर्घटना में टेंपो के परखच्चे उड़ गए. हादसे में दो महिलाओं समेत तीन सवारी की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों की मदद से चार घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है. घटना के बाद स्टेट हाईवे पर जाम लग गया.



सीओ सिटी पंकज पंत का कहना है कि पीआरवी के माध्यम से दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी. कांट थाना क्षेत्र के कमलनयनपुर तिराहा के पास बेकाबू डंपर ने टेंपो में टक्कर मारी थी. पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. दुर्घटना में राम क्षत्रिय पत्नी सनी कुमार, कल्लू, गुड़िया पत्नी कल्लू की मौके पर मृत्यु हो चुकी थी. कृष्णा पुत्र सनी कुमार, मुस्कान पुत्री कृष्णा, अयान पुत्र कल्लू तथा अनूप पुत्र प्रमोद घायल हैं. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारु करा दिया गया है.

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