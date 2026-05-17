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शाहजहांपुर में भयानक दुर्घटना; तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से टेंपो पलटा, 3 की मौत, 4 लोग घायल

शाहजहांपुर में बेकाबू डंपर का कहर. ( Photo Credit : ETV Bharat )