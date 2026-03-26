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शाहजहांपुर में 24 घंटे में दोबारा स्थापित हुईं शहीदों की प्रतिमाएं, सीएम योगी के आदेश पर मेयर-नगर आयुक्त ने किया माल्यार्पण

मेयर अर्चना वर्मा ने बताया कि प्रतिमाएं पूरी तरह सुरक्षित थीं और उन्हें साफ-सुथरा करके नए सिरे से स्थापित किया गया है.

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स्मारक स्थल पर फ्लोरिंग, ग्रीन एरिया डेवलपमेंट और बाउंड्री वॉल का निर्माण. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 5:40 PM IST

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शाहजहांपुर: शाहजहांपुर में शहीदों की प्रतिमाओं को बुलडोजर से हटाए जाने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के बाद प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर सभी मूर्तियों को दोबारा स्थापित कर दिया है. सौंदर्यीकरण के नाम पर तीन दिन पहले महापुरुषों की प्रतिमाओं को गिराए जाने से उपजे भारी जनाक्रोश को देखते हुए शासन ने यह त्वरित कदम उठाया है.

नगर निगम की मेयर अर्चना वर्मा और नगर आयुक्त डॉ. बिपिन मिश्रा ने आज नवनिर्मित स्थलों पर पहुंचकर अमर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया. मेयर ने स्पष्ट किया कि शहीदों की इस पावन धरती पर क्रांतिकारियों का सम्मान हमेशा सर्वोपरि रहेगा और किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

जानकारी देतीं मेयर अर्चना वर्मा. (Video Credit: ETV Bharat)

लापरवाह अधिकारियों पर गिरी गाज: इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के एई (AE) मनोज कुमार और जेई (JE) प्रमोद कुमार को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है. साथ ही, ध्वस्तीकरण का कार्य करने वाली कार्यदायी संस्था के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है. मुख्यमंत्री के आदेशानुसार, अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और प्रेम किशन खन्ना की प्रतिमाओं को पूरी गरिमा के साथ उनके निर्धारित स्थानों पर पुनः प्रतिष्ठित किया गया है. मेयर अर्चना वर्मा ने बताया कि प्रतिमाएं पूरी तरह सुरक्षित थीं और उन्हें साफ-सुथरा करके नए सिरे से स्थापित किया गया है.

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नगर निगम के दो अधिकारी सस्पेंड. (Photo Credit: ETV Bharat)

सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाए गये: नगर आयुक्त डॉ. बिपिन मिश्रा ने बताया कि प्रतिमाओं की सुरक्षा और सम्मान को बनाए रखने के लिए अब वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. भविष्य में किसी भी प्रकार की अवांछनीय घटना या निराश्रित पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए रात के समय विशेष पुलिस टीम की ड्यूटी भी लगाई जाएगी. वर्तमान में मूर्तियों को स्थापित करने का प्राथमिक कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन प्रोजेक्ट के अन्य हिस्से अभी प्रक्रिया में हैं. अधिकारियों का लक्ष्य है कि अगले एक सप्ताह के भीतर इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर इसे और भी भव्य रूप दिया जाए.

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अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और प्रेम किशन खन्ना की प्रतिमा स्थापित की गयीं. (Photo Credit: ETV Bharat)

सौंदर्यीकरण और विकास पर ज़ोर: नगर आयुक्त के अनुसार, शहीदों के स्मारक स्थल पर फ्लोरिंग, ग्रीन एरिया डेवलपमेंट और बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी है. मेयर ने स्वीकार किया कि जल्दबाजी में किए गए कार्यों के दौरान कुछ मानवीय गलतियां हुई थीं, जिन्हें अब सुधार लिया गया है. नगर निगम की पूरी टीम ने शहीदों को नमन करते हुए संकल्प लिया कि शहर की ऐतिहासिक पहचान और गौरव को कभी मिटने नहीं दिया जाएगा. आने वाले दिनों में ग्रिल और लाइटिंग की व्यवस्था होने के बाद यह स्थल स्थानीय नागरिकों के लिए प्रेरणा का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा.

यह भी पढ़ें- शाहजहांपुर में अनोखा विरोध; शहीदों की प्रतिमा तोड़े जाने पर समाजसेवी ने अपनी कब्र बनाकर किया प्रदर्शन

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