शाहजहांपुर में संविधान बचाओ संवाद रैली; कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने भाजपा पर साधा निशाना, सीट बंटवारे पर कही ऐसी बात
कांग्रेस पार्टी की संविधान बचाओ संवाद रैली का आयोजन शुक्रवार को शाहजहांपुर में किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 10:16 AM IST
शाहजहांपुर : कांग्रेस पार्टी की संविधान बचाओ संवाद रैली का आयोजन शुक्रवार को शाहजहांपुर में किया गया. संवाद रैली में पहुंचीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आगामी चुनाव पर चर्चा की. उन्होंने इंडिया गठबंधन की प्राथमिकताएं गिनाईं और भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा. रैली में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद एवं पीलीभीत जनपदों के जिला एवं महानगर अध्यक्षों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए.
संवाद रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक छात्रों, किसानों, नौजवानों, युवाओं, मजदूरों और महिलाओं के सम्मान एवं अधिकारों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ रही है. इस संघर्ष का परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा. रैली को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी ब्रज जोन, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया.
मीडिया से बातचीत में आराधना मिश्रा ने कहा, भाजपाई न प्रभु राम के थे और न श्रीकृष्ण के हैं. भाजपा ने सिर्फ ‘रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे’ का नारा लगाया, लेकिन मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना. देश ने उस फैसले को स्वीकार किया है. भाजपा ने रामलला के नाम पर केवल व्यापार किया है. RSS, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने चंदा और चढ़ावे चोरी करके यह साबित भी कर दिया है. अयोध्या हारने के बाद भाजपा श्रीकृष्ण के दरबार पहुंची है. जनता सबक जरूर सिखाएगी. भाजपा धीरे धीरे बेनकाब हो रही है.
यूपी और इंडिया गठबंधन पर मोना मिश्रा ने कहा कि सीटों पर फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा. उत्तर प्रदेश को लेकर भी चर्चा होगी. “हमें चुनाव नहीं लड़ना है, बल्कि सरकार बनाना है.” राहुल गांधी ने युवाओं और जनता के सामने कई साक्ष्य रखे हैं. भाजपा लोगों के मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन रहीं है. गलत नीतियों के खिलाफ विपक्ष संघर्ष कर रहा है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने SIR के जरिए संविधान और लोकतंत्र को कमजोर किया गया है. भाजपा ज्ञानेश कुमार को बचा कर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. मोना मिश्रा ने सत्ता के लोकतंत्र बचाओ यात्रा पर भी तंज कसा. कहा, भाजपा के दर्जनों मंत्रियों का विपक्ष के खिलाफ यात्रा निकालना हास्यास्पद है. चुनाव आयोग की गड़बड़ियां लगातार उजागर हो रही हैं और भाजपा विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा है.
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