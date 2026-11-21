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शाहजहांपुर में संविधान बचाओ संवाद रैली; कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने भाजपा पर साधा निशाना, सीट बंटवारे पर कही ऐसी बात

शाहजहांपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

शाहजहांपुर : कांग्रेस पार्टी की संविधान बचाओ संवाद रैली का आयोजन शुक्रवार को शाहजहांपुर में किया गया. संवाद रैली में पहुंचीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आगामी चुनाव पर चर्चा की. उन्होंने इंडिया गठबंधन की प्राथमिकताएं गिनाईं और भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा. रैली में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद एवं पीलीभीत जनपदों के जिला एवं महानगर अध्यक्षों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए.

शाहजहांपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा. (Video Credit : ETV Bharat)



संवाद रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक छात्रों, किसानों, नौजवानों, युवाओं, मजदूरों और महिलाओं के सम्मान एवं अधिकारों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ रही है. इस संघर्ष का परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा. रैली को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी ब्रज जोन, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया.





मीडिया से बातचीत में आराधना मिश्रा ने कहा, भाजपाई न प्रभु राम के थे और न श्रीकृष्ण के हैं. भाजपा ने सिर्फ ‘रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे’ का नारा लगाया, लेकिन मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना. देश ने उस फैसले को स्वीकार किया है. भाजपा ने रामलला के नाम पर केवल व्यापार किया है. RSS, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने चंदा और चढ़ावे चोरी करके यह साबित भी कर दिया है. अयोध्या हारने के बाद भाजपा श्रीकृष्ण के दरबार पहुंची है. जनता सबक जरूर सिखाएगी. भाजपा धीरे धीरे बेनकाब हो रही है.