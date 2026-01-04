ETV Bharat / state

शाहजहांपुर रोजा रेलवे स्टेशन हादसा; सांसद, वित्तमंत्री और DRM ने किया निरीक्षण, अवैध रास्ते बंद करने के निर्देश

बीते 24 दिसंबर को ट्रेन की चपेट में आने से पांच लोगों की हो गई थी मौत.

सांसद, वित्तमंत्री और DRM ने किया निरीक्षण
सांसद, वित्तमंत्री और DRM ने किया निरीक्षण
January 4, 2026

January 4, 2026

शाहजहांपुर : रोजा रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद रविवार को सांसद अरुण सागर, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और डीआरएम राजकुमार ने घटना स्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अवैध रास्तों को बंद करने के निर्देश दिये. बीते 24 दिसंबर को ट्रेन की चपेट में आने से पांच लोगों की मौत हो गई थी.

मुरादाबाद के डीआरएम राजकुमार विशेष ट्रेन से रविवार को रोजा रेलवे स्टेशन पहुंचे. घटनास्थल पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और बीजेपी सांसद अरुण सागर भी पहुंचे. सांसद, मंत्री और डीआरएम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया.

सांसद, वित्तमंत्री और DRM ने किया निरीक्षण

डीआरएम ने बताया कि मुरादाबाद मंडल में 16 अवैध रास्तों को बंद किया गया है. इसके अलावा आरपीएफ को रेलवे क्रॉसिंग पार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि रेलवे की तरफ से ऐसी कोशिश की जा रही है कि इस तरह की दोबारा घटनाएं न हों. बीजेपी सांसद अरुण सागर ने कहा कि रेलवे की कार्रवाई के बाद कई रास्तों को बंद कर दिया गया है. उन पर भी डीआरएम के साथ चर्चा की गई और निर्देश दिए गए हैं.

ट्रेन की चपेट में आने से पांच लोगों की हुई थी मौत : शाहजहांपुर के रोजा रेलवे स्टेशन पर बीते 24 दिसंबर को ट्रेन से कटकर पांच लोगों की मौत हो गई थी. जीआरपी एसओ मदनपाल ने बताया था कि एक बाइक पर पांच लोग सवार थे. बाइक पर हरिओम, उनके साढ़ू सेठपाल, सेठपाल की पत्नी पूजा और उनके दो बच्चे (बेटा और बेटी) सवार थे. सभी लोग शहर में लगने वाली बुध की बाजार से सामान खरीदकर लौट रहे थे. सभी ट्रैक पार करते समय बरेली से लखनऊ की तरफ जा रही 12204 सहरसा गरीब रथ ट्रेन की चपेट में आ गए थे. इससे मौके पर पांचों लोगों की मौत हो गई थी.

