शाहजहांपुर की रोजा मंडी में भीषण आग; सब्जी और फल की 20 दुकानें जलकर राख, लाखों का नुकसान
शाहजहांपुर की रोजा मंडी में देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें फल और सब्जी की 20 दुकानें जलकर खाक हो गईं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 3:20 PM IST
शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित रोजा मंडी में बनी फल और सब्जी की दुकानों में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई. आशंका जताई जा रही है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है. इस भीषण आग की चपेट में आने से डेढ़ दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर पूरी तरह खाक हो गईं.
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.
लाखों का सामान जला: मंडी में आग लगने की यह घटना देर रात करीब 2:00 बजे की बताई जा रही है. इस अग्निकांड में दुकानों के भीतर रखा लाखों रुपये का फल, सब्जी और अन्य कीमती सामान जलकर राख हो गया है. फल और सब्जी विक्रेताओं को इस हादसे में भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा है. गनीमत यह रही कि रात का समय होने के कारण इस भीषण आग में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ.
टला बड़ा हादसा: शाहजहांपुर की इस मंडी में आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते सब्जी और फल मंडी की 20 दुकानें इसकी चपेट में आ गईं. दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह आग को आगे बढ़ने से रोका और स्थिति को नियंत्रित किया. फिलहाल आग पूरी तरह बुझ चुकी है, लेकिन सभी दुकानें और उनमें रखा सामान पूरी तरह जल गया. प्रशासन ने अब नुकसान का सटीक आकलन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग: मंडी सचिव रिंकू लाल कश्यप ने बताया कि सोमवार देर रात मंडी में आग लगी थी. इसमें लगभग 20 व्यापारियों का सामान जल गया है. जलने वाले सामान में फल, सब्जियां और बारदाना समेत व्यापारियों की मेहनत की कमाई शामिल है. प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही निकल कर आ रहा है. फिलहाल मामले की पूरी जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.
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