शाहजहांपुर में रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त, बस ड्राइवर की मौत, 10 सवारियां घायल
कांट थाना क्षेत्र में स्टेट हाईवे पर बलीपुर गांव के पास जेसीबी-रोडवेज बस और कंटेनर की भिड़ंत हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 8:16 AM IST
शाहजहांपुर : कांट थाना क्षेत्र में स्टेट हाईवे के बलीपुर गांव के पास जेसीबी-रोडवेज बस और कंटेनर की भिड़ंत में बस चालक की जान चली गई. दुर्घटना में 10 मसाफिरों के घायल होने की सूचना है. सभी घायलों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया है. रोडवेज की महिला कंडक्टर समेत चार लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
सीओ सदर प्रियंक जैन ने बताया कि कांट थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे के बलीपुर गांव के पास रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त होने के सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायलों को निजी अस्पताल से प्राथमिक इलाज कराने के बाद मेडिकल काॅलेज भेजवाया है. प्राथमिक जांच में सामने आया कि जेसीबी-रोडवेज बस और कंटेनर आपस में टकरा गए थे. हादसे में बस ड्राइवर रमन की मौके पर मौत हो गई थी. महिला बस के कंडक्टर समेत 10 मुसाफिर घायल हुए हैं. घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है. चार घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
एसडीएम सदर संजय पाडेय के मुताबिक कांट थाना क्षेत्र में बलीपुर गांव के पास हुई दुर्घटना की सूचना पर तत्काल टीम पहुंची थी. बताया गया कि एक कंटेनर जेसीबी को ओवरटेक कर रहा था. इसी दौरान कंटेनर ने जेसीबी को टक्कर मार दी. इसी वक्त रोड की दूसरी तरफ से आ रही रोडवेज की बस जेसीबी से टकरा गई. दुर्घटना काफी भीषण थी. पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से बस सवार घायलों को बाहर निकाल कर अस्पताल भेजा गया है. रोडवेज बस ड्राइवर रमन की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में जेसीबी चालक और कंटेनर का ड्राइवर भी घायल है.
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