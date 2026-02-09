ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में रफ्तार का कहर; कार की ट्रक से टक्कर में दो की मौत, पांच अन्य घायल

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया, पत्तियां गांव में ओवरटेक करते समय सामने से आ रहे ट्रक से कार की टक्कर हो गई थी.

Published : February 9, 2026 at 9:46 PM IST

Updated : February 9, 2026 at 9:56 PM IST

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में सोमवार को तेज रफ्तार कार की ट्रक से टक्कर हो गई. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं पांच अन्य लोग घायल हुए हैं. इनमें से दो की हालत गंभीर बतायी जा रही है. कार सवार लोग एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने दो लोगों की मौत की पुष्टि की है.

बेटी का तिलक चढ़ाने जा रहे थे: पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने कहा कि यह दुर्घटना थाना अल्लाहगंज क्षेत्र के स्टेट हाईवे पर बाजर पुलिया के पास हुई. शाहजहांपुर से फर्रुखाबाद शादी समारोह में शामिल होने जा रहे लोगों की कार की ट्रक से टक्कर हो गई. कार चालक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था. इसी बीच सामने से आ रहे दूसरे ट्रक से कार की टक्कर हो गई.

हादसे में कार सवार पांच लोग घायल: पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि हादसे में कार में सवार दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गये. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को कार से बाहर निकाल कर अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां उनका इलाज चल रहा है. घायलों से दो की हालत गंभीर बनी हुई है.

ओवरटेक करते समय हुआ एक्सीडेंट: पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने कहा कि शाहजहांपुर निवासी कार सवार फर्रुखाबाद स्थित पत्तियां गांव में अपनी बेटी का तिलक चढ़ाने जा रहे थे. उनकी कार जब थाना अल्लाहगंज क्षेत्र के बझेड़ा गांव के पास पहुंची, तभी ओवरटेक करते समय सामने से आ रहे हैं ट्रक से कार की टक्कर हो गई.

पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया: उन्होंने बताया कि शाम को हुए इस हादसे में आनंदपाल उर्फ पप्पू (50) तथा सुरेश कुमार (60) की मौके पर ही मौत हो गई. कार में सवार पांच लोग घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

