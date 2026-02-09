ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में रफ्तार का कहर; कार की ट्रक से टक्कर में दो की मौत, पांच अन्य घायल

शाहजहांपुर में सड़क दुर्घटना ( Photo Credit: ETV Bharat )

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में सोमवार को तेज रफ्तार कार की ट्रक से टक्कर हो गई. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं पांच अन्य लोग घायल हुए हैं. इनमें से दो की हालत गंभीर बतायी जा रही है. कार सवार लोग एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने दो लोगों की मौत की पुष्टि की है. बेटी का तिलक चढ़ाने जा रहे थे: पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने कहा कि यह दुर्घटना थाना अल्लाहगंज क्षेत्र के स्टेट हाईवे पर बाजर पुलिया के पास हुई. शाहजहांपुर से फर्रुखाबाद शादी समारोह में शामिल होने जा रहे लोगों की कार की ट्रक से टक्कर हो गई. कार चालक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था. इसी बीच सामने से आ रहे दूसरे ट्रक से कार की टक्कर हो गई. जानकारी देते घायल. (Video Credit: ETV Bharat)