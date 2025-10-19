ETV Bharat / state

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि शुद्धी के लिए शाहजहांपुर में लोगों ने किया उल्लू पूजन

अर्थशास्त्र प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि शाहजहांपुर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि ठीक करने के लिए उल्लू पूजन किया गया.

Photo Credit: ETV Bharat
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बुद्धि शुद्धी के लिए उल्लू पूजन (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 4:02 PM IST

शाहजहांपुर: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार को लेकर शाहजहांपुर में रविवार को उल्लू पूजन किया गया. यहां स्वामी सुखदेवानंद डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हर साल दीपावली से एक दिन पहले बड़े मुद्दे को लेकर उल्लू पूजन करते हैं. इस बार उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बुद्धि शुद्धी के लिए उल्लू पूजन किया.

पूजा के बाद उल्लू नदी में विसर्जित: शाहजहांपुर में स्वामी सुखदेवानंद डिग्री कॉलेज के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि पर उल्लू बैठ गया है. इस वजह से वह ऐसे निर्णय ले रहे हैं, जो अमेरिका के लिए भी घातक होंगे. ट्रंप को सद्बुद्धि देने के लिए उल्लू पूजन किया गया. इसके बाद उल्लू को नदी में विसर्जित कर दिया गया.

शाहजहांपुर में उल्लू पूजन (Video Credit: ETV Bharat)

पृथ्वी संस्था हर साल करती है उल्लू पूजन: शाहजहांपुर के स्वामी सुखदेवानंद डिग्री कॉलेज के प्रोफेसरों से जुड़ी पृथ्वी संस्था हर साल दुनिया के सबसे बड़े विषय को लेकर उल्लू पूजन करती है. इस बार उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वार को लेकर उल्लू पूजन किया.

Photo Credit: ETV Bharat
शाहजहांपुर में लोगों ने किया उल्लू पूजन (Photo Credit: ETV Bharat)

उल्लू अंधकार प्रतीक है उल्लू: डिग्री कॉलेज के तमाम प्रोफेसर गर्रा नदी के किनारे बने गांधी आश्रम में पहुंचे. यहां उन्होंने उल्लू की प्रतीकात्मक पूजा की. उल्लू की आरती की. सामाजिक संस्था पृथ्वी से जुड़े प्रोफेसर का कहना है कि उल्लू अंधकार का प्रतीक होता है.

टैरिफ वार से अमेरिका को नुकसान होगा: कोई बड़ा व्यक्ति मूर्खतापूर्ण काम करें, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके दिमाग पर उल्लू बैठ गया है. प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि अमेरिका का टैरिफ वार यह दर्शाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की बुद्धि पर उल्लू बैठ गया है. अमेरिका के टैरिफ वार से सबसे बड़ा नुकसान खुद अमेरिका को होगा. इसीलिए उल्लू की पूजा करके यह प्रार्थना की गयी है कि राष्ट्रपति ट्रंप की बुद्धि से उल्लू दूर हो और वह सही फैसला लें.

Photo Credit: ETV Bharat
Photo Credit: ETV Bharat (Photo Credit: ETV Bharat)

छोटी दीपावली पर उल्लू पूजन की परंपरा: वर्ष 2009 से लगातार शाहजहांपुर में छोटी दीपावली पर उल्लू पूजन की अनोखी परंपरा चल रही है. ये उल्लू पूजन डिग्री कालेज के प्रोफेसर करते हैं. यहां नरक चौदस के दिन उल्लू की विशेष पूजा की जाती है. इस बार उल्लू की पूजा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि शुद्ध करने के लिए की गयी.

