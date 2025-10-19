अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि शुद्धी के लिए शाहजहांपुर में लोगों ने किया उल्लू पूजन
अर्थशास्त्र प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि शाहजहांपुर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि ठीक करने के लिए उल्लू पूजन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2025 at 4:02 PM IST
शाहजहांपुर: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार को लेकर शाहजहांपुर में रविवार को उल्लू पूजन किया गया. यहां स्वामी सुखदेवानंद डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हर साल दीपावली से एक दिन पहले बड़े मुद्दे को लेकर उल्लू पूजन करते हैं. इस बार उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बुद्धि शुद्धी के लिए उल्लू पूजन किया.
पूजा के बाद उल्लू नदी में विसर्जित: शाहजहांपुर में स्वामी सुखदेवानंद डिग्री कॉलेज के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि पर उल्लू बैठ गया है. इस वजह से वह ऐसे निर्णय ले रहे हैं, जो अमेरिका के लिए भी घातक होंगे. ट्रंप को सद्बुद्धि देने के लिए उल्लू पूजन किया गया. इसके बाद उल्लू को नदी में विसर्जित कर दिया गया.
पृथ्वी संस्था हर साल करती है उल्लू पूजन: शाहजहांपुर के स्वामी सुखदेवानंद डिग्री कॉलेज के प्रोफेसरों से जुड़ी पृथ्वी संस्था हर साल दुनिया के सबसे बड़े विषय को लेकर उल्लू पूजन करती है. इस बार उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वार को लेकर उल्लू पूजन किया.
उल्लू अंधकार प्रतीक है उल्लू: डिग्री कॉलेज के तमाम प्रोफेसर गर्रा नदी के किनारे बने गांधी आश्रम में पहुंचे. यहां उन्होंने उल्लू की प्रतीकात्मक पूजा की. उल्लू की आरती की. सामाजिक संस्था पृथ्वी से जुड़े प्रोफेसर का कहना है कि उल्लू अंधकार का प्रतीक होता है.
टैरिफ वार से अमेरिका को नुकसान होगा: कोई बड़ा व्यक्ति मूर्खतापूर्ण काम करें, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके दिमाग पर उल्लू बैठ गया है. प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि अमेरिका का टैरिफ वार यह दर्शाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की बुद्धि पर उल्लू बैठ गया है. अमेरिका के टैरिफ वार से सबसे बड़ा नुकसान खुद अमेरिका को होगा. इसीलिए उल्लू की पूजा करके यह प्रार्थना की गयी है कि राष्ट्रपति ट्रंप की बुद्धि से उल्लू दूर हो और वह सही फैसला लें.
छोटी दीपावली पर उल्लू पूजन की परंपरा: वर्ष 2009 से लगातार शाहजहांपुर में छोटी दीपावली पर उल्लू पूजन की अनोखी परंपरा चल रही है. ये उल्लू पूजन डिग्री कालेज के प्रोफेसर करते हैं. यहां नरक चौदस के दिन उल्लू की विशेष पूजा की जाती है. इस बार उल्लू की पूजा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि शुद्ध करने के लिए की गयी.
यह भी पढ़ें- फतेहपुर के पटाखा मंडी में लगी भीषण आग; कई लोग झुलसे, सभी 65 दुकानें जलीं, मची भगदड़, पुलिस ने संभाला मोर्चा