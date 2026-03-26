शाहजहांपुर में अनोखा विरोध; शहीदों की प्रतिमा तोड़े जाने पर समाजसेवी ने अपनी कब्र बनाकर किया प्रदर्शन
समाजसेवी सलमान नबी ने कहा, शहीदों की प्रतिमाएं तोड़कर उनका अपमान किया गया है. न्याय मिलने तक वो यहीं रहेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 4:32 PM IST
शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नगर निगम द्वारा शहीदों की प्रतिमाएं तोड़े जाने के विरोध में एक समाजसेवी ने खन्नौत नदी के किनारे रेत में खुद की कब्र बना ली है. सलमान नबी नाम का यह समाजसेवी पिछले कई घंटों से इस कब्र में लेटकर अपना विरोध दर्ज करा रहा है. उसकी मुख्य मांग है कि जिन जिम्मेदार लोगों ने जेसीबी से इन पवित्र प्रतिमाओं को गिराया है, उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए. तीन दिन पहले नगर निगम प्रशासन द्वारा शहीदों की प्रतिमाओं पर बुलडोजर चलाने की घटना से पूरे शहर में भारी आक्रोश व्याप्त है.
अधिकारियों पर गाज और दोषियों पर केस: प्रतिमाएं गिराए जाने के मामले में हुए भारी हंगामे के बाद शासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर निगम के दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था. साथ ही, ध्वस्तीकरण का कार्य करने वाली संबंधित संस्था के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
हालांकि, समाजसेवी सलमान नबी इस कार्रवाई को नाकाफी मान रहे हैं और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं. उन्होंने अपनी कब्र के पास ही तिरंगा झंडा लगाया है और खुद को रेत में दफन कर प्रशासन को कड़ी चुनौती दी है.
काले अंग्रेजों पर बरसे सलमान नबी: प्रदर्शनकारी समाजसेवी का कहना है कि जिस तरह गोरे अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों पर जुल्म किया था, आज उसी तरह "काले अंग्रेज" शहीदों को अपमानित कर रहे हैं. सलमान नबी ने भावुक होते हुए कहा कि उनके अमर शहीदों का अपमान उनके दिल को छलनी कर रहा है, जिसे वे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विशेष अपील की है कि वे स्वयं शाहजहांपुर आएं और इन प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर शहीदों का सम्मान बहाल करें. उनका दावा है कि जब तक शहीदों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वे इस कब्र से बाहर नहीं निकलेंगे.
प्रशासनिक मुस्तैदी और जन-आक्रोश: नदी किनारे चल रहे इस हाई-प्रोफाइल प्रदर्शन को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसे देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. समाजसेवी का यह आत्मघाती कदम जिले के अधिकारियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है, जो उसे समझाने-बुझाने का प्रयास कर रहे हैं. शहर के अन्य सामाजिक संगठनों ने भी सलमान नबी के इस जज्बे का समर्थन किया है और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. फिलहाल खन्नौत नदी के तट पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और प्रशासन सलमान को कब्र से सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशों में जुटा है.
यह भी पढ़ें- CM योगी बोले- पहले की तरह मिलता रहेगा LPG और पेट्रोल; अफवाहों पर न दें ध्यान