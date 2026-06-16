शाहजहांपुर: गांधी फ़ैज़-ए-आम कॉलेज के प्रोफेसरों का आविष्कार, फसलों को बीमारी से बचाने वाले डिवाइस को मिला पेटेंट
गांधी फ़ैज़-ए-आम कॉलेज के वैज्ञानिकों डॉ. मोहम्मद सईद अख्तर और डॉ. सैयद साद के 'प्लांट ग्रोथ और डिज़ीज़ मॉनिटरिंग डिवाइस' को पेटेंट मिल गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 8:58 PM IST
शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसरों ने कृषि क्षेत्र में रोगमुक्त और बंपर पैदावार के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक विकसित की है. इस उन्नत और आधुनिक पद्धति के माध्यम से देश के किसान अपनी फसलों को खतरनाक रोगों से समय रहते बचा पाएंगे और उच्च गुणवत्ता वाली फसल पा सकेंगे.
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह नई तकनीकी आने वाले समय में भारतीय किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी. शाहजहांपुर स्थित गांधी फ़ैज़-ए-आम कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में यह वैश्विक स्तर की बड़ी उपलब्धि हासिल की है.
स्मार्ट डिवाइस को मिला भारत सरकार से पेटेंट: कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग के वरिष्ठ शिक्षक डॉ. मोहम्मद सईद अख्तर और डॉ. सैयद साद को उनके द्वारा खोजे गए विशेष 'प्लांट ग्रोथ और डिज़ीज़ मॉनिटरिंग डिवाइस' के लिए बड़ी सफलता मिली है. भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने दोनों वैज्ञानिकों की इस अनूठी खोज को स्वीकार करते हुए इसे आधिकारिक तौर पर पेटेंट की मान्यता दे दी है. यह आधुनिक उपकरण इको-फ्रेंडली एग्रीकल्चर और स्मार्ट फार्मिंग की दिशा में एक बेहद क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है. यह डिवाइस न केवल कृषि जगत में वैज्ञानिक शोध को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा बल्कि पारंपरिक खेती के तौर-तरीकों को भी पूरी तरह बदल देगा.
बायोटेक्नोलॉजी से कम होगी खेती की लागत: वनस्पति विभाग के इन प्रतिभावान वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया यह इनोवेटिव डिवाइस आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी और स्मार्ट फार्मिंग को आपस में बहुत बारीकी से जोड़ता है. इस डिवाइस की मदद से न केवल फसलों की सेहत में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा, बल्कि किसानों की खेती पर होने वाली सालाना लागत में भी भारी कमी आएगी. तकनीकी स्तर पर यह आधुनिक उपकरण मुख्य रूप से पौधों के जड़ वाले हिस्से (राइजोस्फीयर) में होने वाली सूक्ष्मजीवों या माइक्रोबियल गतिविधि को गहराई से ट्रैक करता है. इसके सेंसर आधारित माध्यम से आम किसान और कृषि वैज्ञानिक मिट्टी के भीतर होने वाली हर जैविक हलचल को कंप्यूटर स्क्रीन पर आसानी से समझ सकते हैं.
पौधों के बीमार होने से पहले मिलेगा अलर्ट: यह स्वदेशी तकनीक पौधों की शुरुआती ग्रोथ की सटीक निगरानी करने के साथ-साथ फसल की सेहत पर चौबीसों घंटे नज़र रखने का काम बेहद आसान बना देती है. इस उन्नत डिवाइस की सबसे बड़ी तकनीकी खासियत यह है कि यह पौधों में होने वाली गुप्त बीमारियों का पता उनके बाहरी पत्तों या तनों पर लक्षण दिखाई देने से बहुत पहले ही लगा लेता है. बिल्कुल शुरुआती स्तर पर ही फसल के रोग की पहचान हो जाने से किसानों को सही समय पर उचित जैविक उपचार करने का मौका मिल जाता है. इससे फसलों पर अंधाधुंध और भारी मात्रा में जहरीली कीटनाशक दवाएं छिड़कने की मजबूरी और ज़रूरत काफी हद तक खत्म हो जाती है.
रासायनिक खाद पर निर्भरता होगी कम: कीटनाशकों की कम खपत होने से किसानों का रासायनिक दवाओं पर होने वाला मोटा खर्च तो बचता ही है, साथ ही उपभोक्ताओं को भी केमिकल-मुक्त अनाज मिलता है. यह पेटेंटेड उपकरण आने वाले समय में टिकाऊ कृषि की ओर एक डेटा-आधारित डिजिटल रास्ता दिखाता है. इस डिवाइस के उन्नत सेंसर्स के माध्यम से खेतों में यह भी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि मिट्टी में इस्तेमाल किए गए बायो-फर्टिलाइज़र की वास्तविक कार्यक्षमता कैसी है. इसकी सटीक मदद से किसान भाई बायो-फर्टिलाइज़र का सही, संतुलित और प्रभावी उपयोग सीख सकते हैं, जिससे रासायनिक खादों पर उनकी निर्भरता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी.
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