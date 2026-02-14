ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में 2 करोड़ रुपये की GST चोरी का खुलासा; 4 आरोपी गिरफ्तार, जानें मोडस ऑपरेंडी

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि बोगस फॉर्म बनाकर 2 करोड़ की GST चोरी के मामले में 4 लोग गिरफ्तार किये गये हैं.

Published : February 14, 2026 at 6:28 PM IST

शाहजहांपुर: पुलिस और एसओजी सहित सर्विलांस टीम ने फर्जी और बोगस फॉर्म बनाकर GST की करोड़ों रुपये की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने बोगस फॉर्म बनाकर 2 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा किया है. इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

6 महीने पहले दर्ज हुई थी GST चोरी की FIR: पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि आरोपियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, 10 बिल्टी बुक 2 रजिस्टर, एक महंगी गाड़ी और 7 महंगे मोबाइल फोन बरामद किये गये हैं.

जीएसटी टीम ने 6 महीने पहले रोजा थाने में जीएसटी चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में सर्विलांस सेल, SOG और स्थानीय पुलिस को लगाया गया था.

अटसलिया फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार: मुखबिर की सूचना पर शनिवार को पुलिस ने अटसलिया फ्लाईओवर के नीचे से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार हुए लोगों में दिल्ली निवासी अखिलेश, गाजियाबाद निवासी विपिन, शामली निवासी राहुल राणा और मुजफ्फरनगर का रहने वाला शिवोम शामिल है. गिरफ्तार किए गए लोग बोगस फर्म बनाकर जीएसटी की चोरी कर रहे थे. अब तक यह लोग 2 करोड़ की जीएसटी चोरी कर चुके थे.

जीएसटी चोरी का मोडस ऑपरेंडी: यह गिरोह पिछले कई महीनों से सक्रिय था और टैक्स चोरी के पैसे से लग्जरी गाड़ियां और महंगे आईफोन जैसे गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहा था. आरोपी बिहार जैसे राज्यों में दूसरे व्यक्तियों के नाम पर फर्जी जीएसटी फर्में (बोगस कंपनियां) रजिस्टर कराते थे. ये लोग फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य आईडी का उपयोग करके फर्जी रेंट एग्रीमेंट और जीएसटी रजिस्ट्रेशन हासिल करते थे.

फर्जी ई-वे बिल और बिल्टी से नपुट टैक्स क्रेडिट: फर्जी फर्मों के माध्यम से बिना किसी वास्तविक माल की आपूर्ति किए फर्जी ई-वे बिल और बिल्टी तैयार की जाती थी. इन कागजी बिलों के जरिए बड़े व्यापारियों को अवैध तरीके से 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' का लाभ दिलाया जाता था, जिससे सरकार को मिलने वाले टैक्स की चोरी होती थी.

