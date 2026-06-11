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शाहजहांपुर में सगे भाइयों का हाफ एनकाउंटर; महिलाओं की कुंडल-चेन छीनने के कई मामले

दोनों बदमाश शाहजहांपुर में अपनी बाइक से आकर महिलाओं से कुंडल और चेन लूटकर भाग जाया करते थे.

शाहजहांपुर में हाफ एनकाउंटर.
शाहजहांपुर में हाफ एनकाउंटर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 1:01 PM IST

2 Min Read
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शाहजहांपुर: पुलिस ने छिनैती की वारदातों को अंजाम देने वाले दो सगे भाइयों का हाफ एनकाउंटर किया है. मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है. फायरिंग के दौरान पुलिस की एक गाड़ी का शीशा भी टूट गया है. यह मुठभेड़ सिंधौली थाना क्षेत्र के त्रिलोकी नाथ मंदिर के पास हुई.

सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि थाना सिंधौली क्षेत्र में त्रिलोकी नाथ मंदिर के पास एसओजी और थाना पुलिस चेकिंग कर रही थी. रात के अंधेरे में बाईक सवार दो बदमाशों को रोका गया तो वह भागने लगे. जब पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों का पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

इस दौरान एक सिपाही सुनील कुमार घायल हो गया और थाने की पुलिस गाड़ी का सामने बाला शीशा भी टूट गया. इसके बाद पुलिस ने बदमाशों पर फायरिंग की और बाइक सवार दोनों बदमाशों के पैर में गोली मारकर उन्हें घायल करके गिरफ्तार कर लिया.

सीओ ने बताया कि दोनों बदमाशों के नाम राम और श्याम हैं. यह दोनों बदमाश सगे भाई हैं और जिला पीलीभीत के रहने वाले हैं. यह दोनों बदमाश पिछले लंबे समय से शाहजहांपुर के कई थाना क्षेत्रों में अपनी पल्सर बाईक से आकर महिलाओं से कुंडल और चेन लूटकर भाग जाया करते थे.

उन्होंने बताया कि इन दोनों बदमाश भाइयों का लंबा आपराधिक इतिहास है. लगभग दो दर्जन से अधिक मुकदमें इन दोनों बदमाशों पर पहले से ही दर्ज हैं. पुलिस को बदमाशों के पास से लूटा गया सोना और तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है.

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