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शाहजहांपुर में सगे भाइयों का हाफ एनकाउंटर; महिलाओं की कुंडल-चेन छीनने के कई मामले

शाहजहांपुर: पुलिस ने छिनैती की वारदातों को अंजाम देने वाले दो सगे भाइयों का हाफ एनकाउंटर किया है. मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है. फायरिंग के दौरान पुलिस की एक गाड़ी का शीशा भी टूट गया है. यह मुठभेड़ सिंधौली थाना क्षेत्र के त्रिलोकी नाथ मंदिर के पास हुई.

सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि थाना सिंधौली क्षेत्र में त्रिलोकी नाथ मंदिर के पास एसओजी और थाना पुलिस चेकिंग कर रही थी. रात के अंधेरे में बाईक सवार दो बदमाशों को रोका गया तो वह भागने लगे. जब पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों का पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

इस दौरान एक सिपाही सुनील कुमार घायल हो गया और थाने की पुलिस गाड़ी का सामने बाला शीशा भी टूट गया. इसके बाद पुलिस ने बदमाशों पर फायरिंग की और बाइक सवार दोनों बदमाशों के पैर में गोली मारकर उन्हें घायल करके गिरफ्तार कर लिया.