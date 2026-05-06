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शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता; 40 लाख रुपये के 171 मोबाइल बरामद, खोए फोन पाकर खिले चेहरे

एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बुधवार को प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.

मालिकों को सौंपे गये मोबाइल
मालिकों को सौंपे गये मोबाइल (Photo credit: पुलिस मीडिया सेल)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 7:20 PM IST

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शाहजहांपुर : जिले में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने लोगों के गुम हुए 40 लाख रुपये की कीमत के 171 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. खोए हुए महंगे मोबाइल पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी. पुलिस ने वास्तविक मालिकों को उनके फोन वापस लौटाए. मोबाइल मिलने के बाद सभी ने यूपी पुलिस को धन्यवाद दिया.

एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)


एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि शाहजहांपुर पुलिस द्वारा 171 मोबाइल जिन लोगों के खो गए थे, उनको बरामद करके वापस किए जा रहे हैं. इसकी अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपये है. मोबाइल को सीईआईआर (Central Equipment Identity Register) पोर्टल द्वारा खोजा गया है. खोये हुए मोबाइल को जैसे ही खोला जाता है या फिर कोई और सिम लगाया जाता है, तुरंत सूचना पुलिस को चल जाती है और पुलिस मोबाइल को संबंधित से बरामद कर लेती है.

दरअसल, फोन मालिकों ने सर्विलांस सेल में अपने मोबाइल गुम होने और चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस की सर्विलांस और साइबर सेल की कार्रवाई के बाद पुलिस ने 171 महंगे मोबाइल बरामद किए हैं. जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपये बताई जा रही है. बुधवार को पुलिस लाइन में सभी मोबाइल मालिकों को उनके फोन वापस लौटए गए हैं.

पुलिस का कहना है कि खोए हुए फोन मिलने से मोबाइल मालिक बेहद खुश नजर आए. साथ ही फोन मालिकों ने पुलिस का धन्यवाद किया. पुलिस का कहना है कि अगर आपका फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो इसकी तत्काल सूचना पुलिस का जरूर दें, ताकि इसी तरह से लोगों के फोन वापस किए जा सकें.

यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी; 19 लाख रुपये के 106 मोबाइल बरामद, मालिकों को सौंपे गये फोन

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