शाहजहांपुर में 10 हजार रुपये घूस लेते लेखपाल योगेश तिवारी गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम का एक्शन
सदर तहसील में तैनात लेखपाल योगेश कुमार तिवारी को किसान शाकिर अली से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 5:50 PM IST
शाहजहांपुर: एंटी करप्शन की टीम ने राजस्व विभाग के लेखपाल को 10 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लेखपाल का नाम योगेश कुमार तिवारी है, जो खेत की नाप करने के नाम पर एक किसान से 10 हजार रिश्वत ले रहा था. फिलहाल एंटी करप्शन की टीम ने थाना सदर बाजार में रिश्वत लेते पकड़े गए लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.
एंटी करप्शन की टीम को शिकायत मिली थी कि सदर तहसील में तैनात लेखपाल योगेश कुमार तिवारी एक किसान से खेत की नाप करने के नाम पर दस हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था.
बरेली एंटी करप्शन टीम ने बिछाया जाल: इस घूसखोरी की शिकायत बरेली एंटी करप्शन टीम को दी गई थी. आज जैसे ही लेखपाल ने बाईपास पर किसान शाकिर अली से रिश्वत की रकम हाथ में पकड़ी, वैसे ही एंटी करप्शन की टीम ने उसे रंगे हाथों धर दबोचा. एंटी करप्शन की टीम रिश्वतखोर लेखपाल को कटरा थाने ले गई जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल लेखपाल के रिश्वत लेने के मामले में एंटी करप्शन की कार्रवाई से पूरे राजस्व विभाग में हड़कंप मचा रहा.
तहसील परिसर के पास हुई गिरफ्तारी: भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली की टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर तहसील में तैनात लेखपाल योगेश कुमार तिवारी को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. आरोपी लेखपाल पर जमीन संबंधी कार्य के एवज में शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने का आरोप था. शिकायत मिलने पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जाल बिछाया और पूर्व नियोजित योजना के तहत आरोपी को तहसील परिसर के पास रुपये लेते समय दबोच लिया. गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को अपने साथ ले गई और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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