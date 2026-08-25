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शाहजहांपुर नगर निगम में गंगाजल हाथ में लेकर पार्षदों ने खाई 'कमीशन' बांटने की कसम, जांच शुरू

शाहजहांपुर नगर निगम के पार्षदों के निगम की आय को 60 पार्षदों में बराबर बांटने की कसम खाने का वीडियो सामने आया है.

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शाहजहांपुर में विकास के पैसों की बंदरबांट का वीडियो सामने आया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 10:24 PM IST

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शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नगर निगम के कुछ पार्षदों द्वारा कथित रूप से निगम की आय को आपस में बांटने की शपथ लेने का एक बेहद शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो में कई लोग हाथ में गंगाजल लेकर सौगंध लेते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो में एक व्यक्ति शपथ की पंक्तियां पढ़ता है और उसके साथ खड़े अन्य लोग उसको फॉलो करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में शामिल इन सभी लोगों को शाहजहांपुर नगर निगम का पार्षद बताया जा रहा है, जो विकास के लिए चुने गए थे.

देखिये शाहजहांपुर के पार्षदों के वीडियो का पूरा सच और कसम (Video Credit: ETV Bharat)

60 पार्षदों में बराबर रकम बांटने की सौगंध: सोशल मीडिया पर मौजूद इस वीडियो में कथित रूप से शपथ लेते हुए निगम से होने वाली आमदनी को सभी 60 पार्षदों के बीच बराबर बांटने की बात कही जा रही है. इसके साथ ही शपथ में यह भी कहा गया है कि यदि समूह के किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो सभी लोग एक साथ एकजुट रहेंगे. वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि इस कसम का सभी को सख्ती से पालन करना होगा और कोई भी आपस में गद्दारी नहीं करेगा. वीडियो में आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल किए जाने का भी गंभीर आरोप लगा है.

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नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने दिए जांच के आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर उठा भ्रष्टाचार का मुद्दा: यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर शाहजहांपुर नगर निगम में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में तो एक पार्षद की निजी संपत्ति में बेहद तेजी से हुई वृद्धि का भी दावा किया जा रहा है. हालांकि इन सभी दावों की अभी तक आधिकारिक या स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं हो सकी है. इस वीडियो ने लोकतंत्र के नुमाइंदों की नीयत और पवित्र गंगाजल के सामने लिए गए संकल्पों पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है.

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शाहजहांपुर में शर्मनाक वीडियो आया सामने. (Photo Credit: ETV Bharat)

नगर आयुक्त ने दिए जांच के आदेश: मामले के तूल पकड़ने के बाद नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने मंगलवार को बताया कि यह वीडियो नवंबर 2025 का बताया जा रहा है, जिस समय निगम में कोई अन्य नगर आयुक्त कार्यरत थे. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे प्रकरण और वीडियो के संबंध में निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए गए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले की असली स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगी. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे लोगों की पहचान समेत अन्य सभी कानूनी पहलुओं की जांच की जाएगी.

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