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शाहजहांपुर में फैज खान ने अपनाया सनातन धर्म, अब कहलाएंगे सोनू चौहान; कालीबाड़ी मंदिर में हुई 'घर वापसी'

यूपी के शाहजहांपुर में शिक्षक फैज खान ने हिंदू धर्म अपना लिया है. कालीबाड़ी मंदिर में शुद्धिकरण के बाद उनका नाम सोनू चौहान रखा गया.

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सोनू का परिवार शिक्षित है. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 6:16 PM IST

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शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक मुस्लिम युवक ने अपनी स्वेच्छा से हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है. शहर के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में हुए एक समारोह के दौरान युवक का नाम फैज खान से बदलकर सोनू चौहान रखा गया. इस अवसर पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसे 'घर वापसी' का नाम देते हुए युवक का गंगाजल से विधि-विधानपूर्वक शुद्धिकरण किया.

युवक का कहना है कि वह पिछले कई वर्षों से हिंदू धर्म के प्रति गहरी आस्था रख रहा था और यह उसका अपना निर्णय है.

शाहजहांपुर में शिक्षक फैज खान ने हिंदू धर्म अपनाया. (Video Credit: ETV Bharat)

आस्था और समर्पण की नई मिसाल: सोनू चौहान ने मंदिर में हुए हवन में आहुति डाली और हिंदू देवी-देवताओं की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना की. उनका मानना है कि उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे, जिन्हें मुगल काल के दौरान परिस्थितियों के चलते धर्म परिवर्तन करना पड़ा था. हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने युवक का स्वागत किया और इसे समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश बताया. मंदिर में मौजूद लोगों के अनुसार, सोनू ने पूरे विधि-विधान से मां काली की पूजा की और संकल्प लेकर नए जीवन की शुरुआत की.

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फैज खान बने सोनू चौहान, गंगाजल से हुआ शुद्धिकरण. (Photo Credit: ETV Bharat)

पेशे से शिक्षक और भगवान शिव के भक्त: धर्म परिवर्तन करने वाले सोनू चौहान पेशे से एक शिक्षक हैं और समाज में एक शिक्षित नागरिक की पहचान रखते हैं. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वर्ष 2000-2001 से ही उनकी सनातन धर्म के प्रति विशेष रुचि और झुकाव रहा है. सोनू ने स्पष्ट किया कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बाहरी दबाव या लालच नहीं है, बल्कि वह खुद को भगवान शिव का अनन्य भक्त मानते हैं. उनके अनुसार, उनके परिवार में शिक्षा का अच्छा स्तर है और धर्म परिवर्तन को लेकर कोई पारिवारिक विरोध भी नहीं है.

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"मैं पहले से ही शिव भक्त हूं": सनातन धर्म अपनाने के बाद बोले शिक्षक सोनू चौहान. (Photo Credit: ETV Bharat)

कई और लोग अपनाएंगे सनातन धर्म: हिंदू संगठन के पदाधिकारी राजेश अवस्थी ने इस अवसर पर कहा कि सोनू का परिवार शिक्षित है और उनकी आस्था ही उन्हें वापस सनातन की ओर लाई है. उन्होंने दावा किया कि सोनू के परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी जल्द ही अपनी स्वेच्छा से हिंदू धर्म में शामिल होकर घर वापसी कर सकते हैं. इस दौरान मंदिर परिसर का माहौल बेहद भावुक और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत नजर आया. सोनू चौहान ने अंत में कहा कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि उनकी वर्षों पुरानी आस्था की सच्चाई का परिणाम है.


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