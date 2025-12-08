ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में मुस्लिम युवक ने नाबालिग लड़की से किया निकाह, बजरंग दल का हंगामा

सदर बाजार थाना क्षेत्र के शाहवाज नगर में नाबालिग लड़की से 35 साल के मुस्लिम युवक से निकाह कराया जा रहा था.

शाहजहांपुर में हिंदू लड़की से निकाह.
शाहजहांपुर में हिंदू लड़की से निकाह. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 9:26 AM IST

Updated : December 8, 2025 at 9:44 AM IST

शाहजहांपुर : सदर बाजार थाना क्षेत्र के शाहवाज नगर के एक मैरिज लाॅन में मुस्लिम युवक द्वारा नाबालिग लड़की (16) से निकाह करने की सूचना पर रविवार रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया. इस दौरान वहां मौजूद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया. साथ ही दूल्हे और नाबालिग लड़की को भी थाने ले जाया गया.

हिंदू युवा संगठन के प्रदेश संरक्षक राजेश अवस्थी. (Video Credit : ETV Bharat)


बताया गया कि रविवार रात शाहवाज नगर के मैरिज लॉन में मुस्लिम युवक का निकाह कार्यक्रम आयोजित था. निकाह नाबालिग लड़की से करने की सूचना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी तो हंगामा शुरू कर दिया. इस दौरान हिंदू युवा संगठन उत्तर प्रदेश (अ) के प्रदेश संरक्षक राजेश अवस्थी एवं प्रदेश अध्यक्ष अवनीश मिश्र भी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए. इसी बीच पहुंची पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद लड़के और लड़की समेत कई लोगों को हिरासत में लेकर थाने चली गई.

हिंदू युवा संगठन उत्तर प्रदेश (अ) के प्रदेश संरक्षक राजेश अवस्थी ने बताया कि बिना धर्म परिवर्तन कराए यहां 16 साल की किशोरी का निकाह मुस्लिम युवक के साथ कराया जा रहा था. जानकारी मिलने पर निकाह रुकवा दिया गया है. पुलिस से मामले की जांच कर जबरन धर्मांतरण कराने, लव जिहाद का मामला दर्ज कठोर कार्रवाई की मांग की गई है.

