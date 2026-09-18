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शाहजहांपुर में रुपयों के विवाद में दिनदहाड़े हत्या: बीच गांव में गला दबाकर युवक को मौत के घाट उतारा

शाहजहांपुर के पुवायां में लकड़ी के रुपयों के विवाद को लेकर एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई.

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परिजनों के सामने ही आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम: इलाज के लिए ले जाते समय हुई मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 9:59 PM IST

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शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में रुपयों के विवाद को लेकर एक युवक की दिनदहाड़े गला दबाकर हत्या कर दी गई. हत्या की इस वारदात के बाद से पूरे गांव में दहशत फैल गई है. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने बताया कि यह घटना थाना पुवायां क्षेत्र के सदापुर गांव की है.

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीक्षा भंवरे. (Video Credit: ETV Bharat)

लकड़ी की बिक्री के रुपयों को लेकर था विवाद: गांव के रहने वाले रामकृपाल का लकड़ी की बिक्री के रुपयों को लेकर पड़ोसी गांव के रहने वाले अहिवरन से विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि अहिवरन अपने साथियों चन्ने, सोवरन और कल्लू के साथ गांव पहुंचा. उसने रामकृपाल के साथ मारपीट शुरू कर दी और इस दौरान हमलावरों ने उसकी दिनदहाड़े बीच गांव में गला दबाकर हत्या कर दी.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही रामकृपाल ने तोड़ा दम: मौके पर पहुंचे परिवार के लोगों ने किसी तरह से रामकृपाल को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया. लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से बिगड़े हालात को काबू किया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया है. पुलिस का कहना है कि परिवार वालों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.

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पुवायां के सदापुर गांव में सनसनीखेज वारदात. (Photo Credit: ETV Bharat)

घर से बुलाकर रास्ते में की गई मारपीट: फिलहाल इस घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है. रामकृपाल के भाई सतेंद्र ने बताया कि रामकृपाल का लकड़ी के बिक्री के पैसों को लेकर अहिवरन से पुराना विवाद चल रहा था. उसने आरोप लगाया कि अहिवरन अपने साथियों के साथ उसके भाई रामकृपाल कोरी को घर से बुलाकर ले गया था. रास्ते में ही सभी ने मिलकर मारपीट की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

पुलिस ने दो आरोपियों को लिया हिरासत में: अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने बताया कि थाना पुवायां पुलिस को सूचना मिली थी कि सदापुर गांव में झगड़े के दौरान रामकृपाल कोरी घायल होकर बेहोश हो गया है. पुलिस उसे तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जांच में पता चला कि दोनों पक्ष आपस में दूर के रिश्तेदार हैं और लकड़ी के रुपयों को लेकर मारपीट हुई थी. पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

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