शाहजहांपुर: खुटार में पति ने पत्नी को सीने में गोली मारकर हत्या की, कातिल पति ने खुद के पेट में मारी गोली
खुटार थाना क्षेत्र के महोलिया वीरान गांव में घरेलू विवाद के बाद पति हरपाल ने अपनी पत्नी लक्ष्मी की गोली मारकर हत्या कर दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 9:37 PM IST|
Updated : July 14, 2026 at 9:49 PM IST
शाहजहांपुर: शाहजहांपुर में घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी की गोली मार कर हत्या कर दी. आरोपी पति ने पकड़ने उसे पहुंची पुलिस के सामने खुद को भी गोली मार ली. पति को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
खेत में काम कर रही पत्नी को मारी गोली: वारदात थाना खुटार क्षेत्र के महोलिया वीरान गांव में हुई. बताया जा रहा है कि यहां के रहने वाले हरपाल का अपनी पत्नी लक्ष्मी से घरेलू विवाद हो गया था.
मंगलवार को जब हरपाल की 50 साल की पत्नी खेत में काम करने गई थी, तभी 65 वर्षीय हरपाल तमंचा लेकर खेत में पहुंच गया. उसने पत्नी के सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर हीमौत हो गई.
गिरफ्तारी से बचने के लिए पेट में मारी गोली: सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की, तो उसने पेट में खुद को भी गोली मार ली. पत्नी की गोली मारकर हत्या करने और पति के खुदकुशी के प्रयास की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई. घायल पति को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
अवैध असलहा बरामद, विधिक कार्रवाई जारी: अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने मंगलवार को बताया कि थाना खुटार पुलिस को सूचना मिली थी कि महोलिया वीरान गांव में एक महिला को गोली लगी है. सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि 65 वर्षीय हरिपाल ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी को गोली मार दी है. उसके बाद अपनी जान लेने के लिए उसने खुद पर भी गोली चलाई. पुलिस ने हरिपाल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने मौके से अवैध शस्त्र बरामद कर लिया है और लिखित तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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