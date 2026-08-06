ETV Bharat / state

शाहजहांपुर: कटरा में प्रेमी युगल की बेरहमी से पिटाई, प्रेमिका ने की सुसाइड की कोशिश

जहां उसका इलाज चल रहा है और मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. घटना थाना कटरा क्षेत्र के कुरमिखा गांव की है.

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में प्रेम युगल को बेरहमी से पीटकर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है. घटना के बाद घायल प्रेमिका ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, फिलहाल गंभीर हालत में प्रेमिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्रेमी युगल को दी गई बर्बर सजा: एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने बताया कि उत्तराखंड के काशीपुर का रहने वाला माधव नाम का प्रेमी गांव में रह रही प्रेमिका से मिलने के लिए आया था. आज सुबह प्रेमिका के परिवार वालों और गांव वालों ने प्रेमी युगल को एक कमरे से पकड़ लिया. इसके बाद दोनों की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे प्रेमी युगल गंभीर रूप से घायल हो गए. इस दौरान प्रेमिका ने घर के अंदर जाकर सुसाइड करने की कोशिश की.

वारदात के बाद फरार हुए परिजन: वारदात को अंजाम देने के बाद परिवार के लोग मौके से फरार हो गए. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में प्रेमी युगल को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा. जहां उनका इलाज चल रहा है और पुलिस मामले में अग्रिम कार्रवाई कर रही है.

पुलिस ने जांच प्रक्रिया शुरू की: एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने बताया कि आज पुलिस को सूचना मिली कि एक नवयुवक नवयुवती के घर में घुसा है और परिवारजनों ने युवक को कमरे में बंद कर दिया गया है. सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि परिजनों ने युवक और युवती के साथ मार-पिटाई की थी. दोनों को इलाज के लिए सीएचसी भेजा गया है. प्राथमिक पूछताछ में यह प्रतीत होता है कि युवक और युवती में प्रेम संबंध रहे हैं और वह युवती से मिलने के लिए उसके घर आया था, जिसके बाद परिवारजन की तहरीर प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें- इलाहाबाद हाईकोर्ट: आजम खान, अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले की सुनवाई से अलग हुए जस्टिस विक्रम डी चौहान