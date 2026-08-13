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शाहजहांपुर: छुट्टा पशुओं को बचाने के चक्कर में पलटी कांवड़ियों की ट्रैक्टर-ट्रॉली, 24 घायल

शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र में आवारा पशुओं को बचाने के प्रयास में कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई.

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पांचाल घाट से जल लेकर जा रहे थे गोला गोकर्णनाथ: जमौर के पास हुआ हादसा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 10:39 PM IST

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शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गुरुवार रात कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई. कांट थाना क्षेत्र के जमौर के पास सड़क पर अचानक आए छुट्टा पशुओं को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में ट्रॉली पर सवार 24 कांवड़िये घायल हो गए. घायलों में पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है.

गोला गोकर्णनाथ जा रहे थे श्रद्धालु: सभी घायलों को इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी क्षेत्र के रहने वाले श्रद्धालु फर्रुखाबाद के पांचाल घाट से गंगाजल लेकर गोला गोकर्णनाथ में जलाभिषेक करने जा रहे थे.

जानकारी देतीं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीक्षा भंवरे. (Video Credit: ETV Bharat)

गुरुवार रात करीब 8 बजे उनकी ट्रैक्टर-ट्रॉली कांट थाना क्षेत्र के जमौर के पास पहुंची. इसी दौरान सड़क पर अचानक कई छुट्टा पशु आ गए.

हादसे के बाद मची चीख-पुकार: पशुओं को बचाने के प्रयास में चालक ने ट्रैक्टर को मोड़ दिया, जिससे ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और राहत-बचाव में जुट गए. सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

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छुट्टा पशु को बचाने में अनियंत्रित होकर पलटी कांवड़ियों की ट्रैक्टर-ट्रॉली. (Photo Credit: ETV Bharat)

मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती: पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रॉली में फंसे और घायल कांवड़ियों को बाहर निकाला. इसके बाद सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. हादसे की सूचना मिलते ही घायलों के परिजनों में भी अफरा-तफरी मच गई. मेडिकल कॉलेज में घायलों के पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने उपचार शुरू किया.

सड़कों पर छुट्टा पशुओं की समस्या बनी वजह: गंभीर रूप से घायल पांच कांवड़ियों की स्थिति पर चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है. पुलिस अधिकारियों ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों के बारे में जानकारी ली और घटना की स्थिति का जायजा लिया. कांवड़िये फर्रुखाबाद के पांचाल घाट से गंगाजल लेकर गोला गोकर्णनाथ स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए जा रहे थे. यात्रा के दौरान हुए इस हादसे ने एक बार फिर सड़कों पर घूम रहे छुट्टा पशुओं की समस्या को सामने ला दिया है.

पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे: स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर अचानक पशु आने से अक्सर वाहन चालकों के सामने हादसे का खतरा बना रहता है. अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने बताया कि हादसे में कुल 24 कांवड़िये घायल हुए हैं, जिनमें पांच की हालत गंभीर है. सभी घायलों का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है. पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को भी दी है. पुलिस हादसे के कारणों की भी जानकारी जुटा रही है.

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