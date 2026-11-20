ETV Bharat / state

शाहजहांपुर: घर के दरवाजे पर 'वंदे मातरम' और 'जय हिंद' लिखा देख भड़का इमाम; बहन का निकाह पढ़ाने से किया इनकार, FIR दर्ज

पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने इमाम के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक मुस्लिम युवक के घर के दरवाजे पर 'वंदे मातरम्' और 'जय हिंद' लिखा देखकर इमाम के निकाह पढ़ाने से इनकार करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि बहन की शादी के दौरान इमाम ने घर पर लिखे इन शब्दों का हवाला देते हुए निकाह पढ़ने से मना कर दिया.

इसके बाद परिवार को दूसरे इमाम से निकाह की रस्म पूरी करानी पड़ी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है.

जानकारी देते पीड़ित मोनिश हसन. (Video Credit: ETV Bharat) मामला रोजा थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर बरमोला गांव का है. यहां रहने वाले मोनिश हसन की बहन की शादी 15 नवंबर को तय थी. परिवार ने शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं और निकाह पढ़ाने के लिए मस्जिद में रहने वाले इमाम मोहम्मद सुरफान रजा कादरी को बुलाया गया था. लेकिन आरोप है कि आखिरी समय में इमाम ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया. घर पर लिखा था 'वंदे मातरम्' और 'जय हिंद': मोनिश हसन का आरोप है कि इमाम ने उनके घर के दरवाजे पर लिखे 'वंदे मातरम्' और 'जय हिंद' शब्दों को देखकर निकाह पढ़ाने से मना किया. परिवार के लोगों ने इमाम को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़े रहे. इसके बाद शादी में मौजूद दूसरे इमाम सफीक खान से निकाह पढ़वाया गया. इस तरह दूसरे इमाम ने निकाह की रस्म पूरी कराई और शादी संपन्न हुई. पुलिस ने आरोपी इमाम को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ. (Photo Credit: ETV Bharat)