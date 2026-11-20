शाहजहांपुर: घर के दरवाजे पर 'वंदे मातरम' और 'जय हिंद' लिखा देख भड़का इमाम; बहन का निकाह पढ़ाने से किया इनकार, FIR दर्ज
शाहजहांपुर के रोजा क्षेत्र में घर के दरवाजे पर 'वंदे मातरम' और 'जय हिंद' लिखा देखकर इमाम ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 10:51 PM IST
शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक मुस्लिम युवक के घर के दरवाजे पर 'वंदे मातरम्' और 'जय हिंद' लिखा देखकर इमाम के निकाह पढ़ाने से इनकार करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि बहन की शादी के दौरान इमाम ने घर पर लिखे इन शब्दों का हवाला देते हुए निकाह पढ़ने से मना कर दिया.
इसके बाद परिवार को दूसरे इमाम से निकाह की रस्म पूरी करानी पड़ी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है.
मामला रोजा थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर बरमोला गांव का है. यहां रहने वाले मोनिश हसन की बहन की शादी 15 नवंबर को तय थी. परिवार ने शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं और निकाह पढ़ाने के लिए मस्जिद में रहने वाले इमाम मोहम्मद सुरफान रजा कादरी को बुलाया गया था. लेकिन आरोप है कि आखिरी समय में इमाम ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया.
घर पर लिखा था 'वंदे मातरम्' और 'जय हिंद': मोनिश हसन का आरोप है कि इमाम ने उनके घर के दरवाजे पर लिखे 'वंदे मातरम्' और 'जय हिंद' शब्दों को देखकर निकाह पढ़ाने से मना किया. परिवार के लोगों ने इमाम को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़े रहे. इसके बाद शादी में मौजूद दूसरे इमाम सफीक खान से निकाह पढ़वाया गया. इस तरह दूसरे इमाम ने निकाह की रस्म पूरी कराई और शादी संपन्न हुई.
मोनिश हसन राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं और अपने नाम के आगे 'भगत सिंह' लिखते हैं. उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर भी 'वंदे मातरम्' और 'जय हिंद' लिखवा रखा है. उनका आरोप है कि इसी वजह से इमाम ने उनकी बहन का निकाह पढ़ाने से इनकार किया. घटना के बाद मोनिश ने पुलिस से शिकायत की और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
शिकायत के बाद पुलिस ने इमाम को हिरासत में लिया: अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) देवेंद्र कुमार ने बताया कि रोजा थाना क्षेत्र के रहने वाले मोनिश भगत की बहन की शादी 15 नवंबर को थी. शादी की तैयारियां पूरी होने के बाद निकाह पढ़ाने के लिए मस्जिद में रहने वाले इमाम सुरखान को बुलाया गया था. आरोप है कि इमाम ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया. प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने बताया है कि पूछने पर इमाम ने घर की नेम प्लेट पर लिखे 'वंदे मातरम्' और 'जय हिंद' शब्दों को इसकी वजह बताया.
पुलिस के मुताबिक, परिवार के लोगों ने इमाम को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह निकाह पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुए. इसके बाद शादी में मौजूद दूसरे इमाम सफीक खान ने निकाह की रस्म पूरी कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी इमाम सुरखान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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