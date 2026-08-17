शाहजहांपुर: बारिश में ढहा मकान, मलबे में दबकर चाचा-भतीजे की मौत, महिला की हालत गंभीर
मलबे में दबकर चाचा और 3 साल के भतीजे की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज जारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 6:31 PM IST
शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में भारी बरसात के चलते बड़ा हादसा हो गया. यहां लेंटर समेत पूरा पक्का मकान ढह गया. हादसे में लेंटर के मलबे के नीचे दबने से चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.
पड़ोसी की कच्ची दीवार गिरने से ढहा मकान: अस्पताल में घायल महिला का इलाज चल रहा है. घटना के बाद मौके पर पुलिस और राजस्व की टीम ने हादसे की जांच शुरू कर दी है.
एसडीएम पुवायां सदानंद सरोज ने बताया कि घटना थाना पुवायां क्षेत्र के मुड़िया कुरमियात गांव की है. यहां पड़ोसी की भारी-भरकम कच्ची दीवार अरविंद के मकान पर गिर पड़ी, जिससे उनके हाल ही में बने मकान का लेंटर और दीवारें भरभराकर गिर पड़ीं.
मलबे में दबकर चाचा-भतीजे की मौके पर मौत: जिस वक्त यह हादसा हुआ, तब मकान के अंदर चाचा राजन, उनका 3 साल का भतीजा आरव और बच्चे की मां काजल सो रहे थे. लेंटर गिरने से चाचा-भतीजे की मौके पर मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से मलबा हटाकर आनन-फानन में सभी को बाहर निकाला गया. घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.
पुलिस और राजस्व टीम ने शुरू की जांच: सूचना के बाद मौके पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पहुंची, जो मामले की जांच कर रही है. फिलहाल घटना के बाद से पूरे गांव में गमगीन माहौल है. एसडीएम पुवायां सदानंद सरोज ने बताया कि थाना पुवायां क्षेत्र के मुड़िया कुरमियात गांव में बारिश के दौरान एक कच्ची दीवार गिरने से राजन (25) के मकान का लेंटर भरभराकर गिर गया. मलबे में दबकर राजन और उनके तीन वर्षीय भतीजे आरव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरव की मां काजल गंभीर रूप से घायल हो गईं.
शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया: उन्होंने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. चिकित्सकों ने राजन और आरव को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल काजल को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
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