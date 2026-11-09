शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा: तेज रफ्तार कार खाई में पलटने से महिला की मौत, तीन घायल
शाहजहांपुर के जलालाबाद क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार के खाई में पलटने से एक महिला की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 9:46 PM IST
शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार के कारण होने वाले सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला जलालाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां एक्सप्रेसवे पर चल रही एक तेज रफ्तार कार के अचानक पहिए जाम हो जाने से वह बेकाबू होकर गहरी खाई में पलट गई.
इस हादसे में कार में सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी घायलों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया.
नोएडा से अयोध्या जा रहे थे यात्री, अचानक हुआ हादसा: जानकारी के मुताबिक कार में सवार सभी लोग नोएडा से अपनी यात्रा शुरू करके अयोध्या की तरफ जा रहे थे. जैसे ही उनकी गाड़ी शाहजहांपुर के जलालाबाद क्षेत्र स्थित गंगा एक्सप्रेसवे के हिस्से पर पहुँची, तभी अचानक चलती हुई गाड़ी के पहिए पूरी तरह जाम हो गए. गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि चालक वाहन पर से अपना नियंत्रण पूरी तरह खो बैठा और कार कई बार पलटते हुए सड़क के किनारे गहरी खाई में जा गिरी. मौके पर मची चीख-पुकार और रोने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े.
पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया: घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने फौरन इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी और बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने स्थानीय नागरिकों की सहायता से कार के भीतर फंसे हुए सभी यात्रियों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला. हादसे में दम तोड़ने वाली महिला के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दियाृ और उनके परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है. इसके अलावा तीनों गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एंबुलेंस की मदद से जलालाबाद सीएचसी भेजा गया, जहाँ उनका प्राथमिक उपचार जारी है.
24 घंटे में दो बड़े हादसों से एक्सप्रेसवे की सुरक्षा पर उठे सवाल: इससे ठीक एक रात पहले भी इसी गंगा एक्सप्रेसवे पर एक अन्य सड़क हादसे में ट्रक के कंडक्टर और क्लीनर की कुचलकर दर्दनाक मौत हो चुकी थी. महज 24 घंटे के भीतर हुए इन दो भीषण हादसों ने इस नए एक्सप्रेसवे पर चल रही सुरक्षा व्यवस्था और आवागमन के तौर-तरीकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. लगातार हो रही इन दुर्घटनाओं से साफ जाहिर होता है कि तेज रफ्तार और नियमों की अनदेखी लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ रही है. पुलिस और प्रशासन के लिए यह स्थिति चिंता का विषय बनती जा रही है.
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