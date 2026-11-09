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शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा: तेज रफ्तार कार खाई में पलटने से महिला की मौत, तीन घायल

स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को जलालाबाद सीएचसी में कराया गया भर्ती. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार के कारण होने वाले सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला जलालाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां एक्सप्रेसवे पर चल रही एक तेज रफ्तार कार के अचानक पहिए जाम हो जाने से वह बेकाबू होकर गहरी खाई में पलट गई.

इस हादसे में कार में सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी घायलों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया.

शाहजहांपुर में सड़क दुर्घटना. (Video Credit: ETV Bharat) नोएडा से अयोध्या जा रहे थे यात्री, अचानक हुआ हादसा: जानकारी के मुताबिक कार में सवार सभी लोग नोएडा से अपनी यात्रा शुरू करके अयोध्या की तरफ जा रहे थे. जैसे ही उनकी गाड़ी शाहजहांपुर के जलालाबाद क्षेत्र स्थित गंगा एक्सप्रेसवे के हिस्से पर पहुँची, तभी अचानक चलती हुई गाड़ी के पहिए पूरी तरह जाम हो गए. गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि चालक वाहन पर से अपना नियंत्रण पूरी तरह खो बैठा और कार कई बार पलटते हुए सड़क के किनारे गहरी खाई में जा गिरी. मौके पर मची चीख-पुकार और रोने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े. 24 घंटे के भीतर गंगा एक्सप्रेसवे पर हुआ दूसरा बड़ा हादसा. (Photo Credit: ETV Bharat)