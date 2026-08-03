शाहजहांपुर में 12 साल की दलित किशोरी से गैंगरेप; तीन किशोर आरोपियों को सुधार गृह भेजा
तीनों बाल अपचारियों को नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड, शाहजहांपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 10:04 AM IST
शाहजहांपुर: जिले के तिलहर थाना क्षेत्र में 12 साल की नाबालिग दलित किशोरी से गैंग रेप का मामला सामने आया है. आरोप है कि 5 नाबालिग किशोरों ने मिलकर दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
पुलिस ने आरोपियों को उनके अभिभावकों की निगरानी में पूछताछ कर तीन किशोरों को किशोर न्याय बोर्ड, शाहजहांपुर के समक्ष प्रस्तुत करके बाल किशोर सुधार गृह में भेज दिया है. दो आरोपियों की आयु के बारे में जानने के लिए मेडिकल कराया गया है. उम्र का ठीक अनुमान लगने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
क्षेत्राधिकारी तिलहर विद्युत सक्सेना ने बताया कि थाना क्षेत्र तिलहर के एक गांव में 12 साल की बच्ची शुक्रवार शाम स्कूल के ग्राउंड में बच्चों के साथ खेल रही थी. तभी खेल रहे 5 बच्चे जो नाबालिक हैं, बच्ची को पड़ोस के खेत में ले गए.
दर्ज प्राथमिक की हवाले से बताया कि बच्ची के परिजनों का आरोप है कि 5 नाबालिक आरोपियों ने गन्ने के खेत में ले जाकर बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म किया है. जब खेत के मालिक ने बच्चों को खेत में देखा तब आरोपी वहां से भाग गए.
उन्होंने बताया कि बाद में पीड़िता घर पहुंची तो उसने अपनी मां को घटना बताई. इसके बाद परिजनों की शिकायत पर शुक्रवार देर रात मामला दर्ज किया गया.
क्षेत्राधिकारी तिलहर विद्युत सक्सेना ने बताया कि मेरे पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक तिलहर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 1 अगस्त को समय करीब 23:10 बजे आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया था. घटना में संलिप्त 03 बाल अपचारियों को चिन्हित कर विधिक प्रावधानों के अनुरूप पुलिस अभिरक्षा में लिया गया.
इसके बाद उन्हें थाना तिलहर के बाल मित्र कक्ष में नियमानुसार रखा गया. साथ ही किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित किया गया.
आवश्यक विवेचनात्मक एवं विधिक कार्वाई पूरी करते हुए तीनों बाल अपचारियों को नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड, शाहजहांपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया. तीन आरोपी किशोरों को किशोर सुधार गृह भेज दिया गया है.
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