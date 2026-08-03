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शाहजहांपुर में 12 साल की दलित किशोरी से गैंगरेप; तीन किशोर आरोपियों को सुधार गृह भेजा

शाहजहांपुर: जिले के तिलहर थाना क्षेत्र में 12 साल की नाबालिग दलित किशोरी से गैंग रेप का मामला सामने आया है. आरोप है कि 5 नाबालिग किशोरों ने मिलकर दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

पुलिस ने आरोपियों को उनके अभिभावकों की निगरानी में पूछताछ कर तीन किशोरों को किशोर न्याय बोर्ड, शाहजहांपुर के समक्ष प्रस्तुत करके बाल किशोर सुधार गृह में भेज दिया है. दो आरोपियों की आयु के बारे में जानने के लिए मेडिकल कराया गया है. उम्र का ठीक अनुमान लगने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

क्षेत्राधिकारी तिलहर विद्युत सक्सेना ने बताया कि थाना क्षेत्र तिलहर के एक गांव में 12 साल की बच्ची शुक्रवार शाम स्कूल के ग्राउंड में बच्चों के साथ खेल रही थी. तभी खेल रहे 5 बच्चे जो नाबालिक हैं, बच्ची को पड़ोस के खेत में ले गए.

दर्ज प्राथमिक की हवाले से बताया कि बच्ची के परिजनों का आरोप है कि 5 नाबालिक आरोपियों ने गन्ने के खेत में ले जाकर बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म किया है. जब खेत के मालिक ने बच्चों को खेत में देखा तब आरोपी वहां से भाग गए.

उन्होंने बताया कि बाद में पीड़िता घर पहुंची तो उसने अपनी मां को घटना बताई. इसके बाद परिजनों की शिकायत पर शुक्रवार देर रात मामला दर्ज किया गया.