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शाहजहांपुर में नकली बेसन फैक्ट्री का पर्दाफाश, दिल्ली की नामी कंपनी की शिकायत पर एक्शन

छापेमारी के दौरान 32 लाख 87 हजार रुपये का माल, पैकिंग मशीन और पैकेजिंग सामग्री बरामद. फैक्ट्री संचालिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज.

शाहजहांपुर में नकली बेसन फैक्ट्री का पर्दाफाश.
शाहजहांपुर में नकली बेसन फैक्ट्री का पर्दाफाश. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 1:54 PM IST

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शाहजहांपुर : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस, जिला प्रशासन और मंडी प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में प्रतिष्ठित ब्रांड के नाम पर नकली बेसन और दाल तैयार करने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है. छापेमारी के दौरान करीब 32 लाख 87 हजार रुपये का माल, पैकिंग मशीन और भारी मात्रा में पैकेजिंग सामग्री सीज की गई. मामले में उद्योग संचालिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. यह कार्रवाई दिल्ली स्थित राजधानी फ्लोर मिल्स लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि की शिकायत पर की गई.

शाहजहांपुर में नकली बेसन फैक्ट्री का पर्दाफाश
शाहजहांपुर में नकली बेसन फैक्ट्री का पर्दाफाश (Photo Credit : ETV Bharat)

क्षेत्राधिकारी नगर देवव्रत बाजपेई ने बताया कि शिकायत के आधार पर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जियाखेल स्थित आरव इंडस्ट्री पर छापा मारा गया था. जांच में सामने आया कि प्रतिष्ठित ब्रांड के नाम और पैकिंग का इस्तेमाल करके नकली बेसन और दाल तैयार कर बाजार में बेची जा रही थी. यह कृत्य उपभोक्ताओं को गुमराह करने के साथ कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाने का मामला है.

सीओ देवव्रत बाजपेई के अनुसार शिकायतकर्ता कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया गया कि बरामद उनकी फैक्ट्री से निर्मित नहीं है. बेसन के कट्टे नकली हैं. इसके अलावा अन्य खाद्य सामग्री भी उनके प्रतिष्ठान से संबंधित नहीं है. उक्त के संबंध में शिकायतकर्ता कंपनी के प्रतिनिधियों ने तहरीर भी दी है.

कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से लगभग बेसन से भरे 550 बोरे, 540 बोरे मसूर दाल, 14 बोरे मटर दाल, 200 खाली ब्रांडेड के बोरे, बड़ी मात्रा में दाल, पैकिंग मशीन और अन्य उपकरण बरामद कर सीज कर दिए. खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम सहित अन्य धाराओं में आगे की कार्रवाई की जाएगी. यह गोरखधंधा लंबे समय से किया जा रहा था. इस मामले में आरव उद्योग की संचालिका अनुराधा अग्रवाल के खिलाफ ट्रेडमार्क अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

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