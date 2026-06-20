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शाहजहांपुर में बुजुर्ग महिला से 19 लाख की ठगी; मां-बेटा गिरफ्तार, सोने और डायमंड के जेवर बरामद

त्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बुजुर्ग महिला के 19 लाख रुपये ठगने वाले रिश्तेदारों (मां-बेटे) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

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सिम कार्ड चोरी कर 38 बार में किए लाखों के ट्रांजेक्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 10:27 PM IST

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शाहजहांपुर: पुलिस ने बुजुर्ग महिला से 19 लाख रुपये की ठगी करने वाले युवक और उसकी मां को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मां-बेटे के पास से ठगी के 13 लाख रुपये से खरीदे गए सोने के जेवर बरामद किए हैं. साथ ही 36000 की नगदी भी बरामद की है. फिलहाल पुलिस ने ठगी के आरोप में गिरफ्तार किए गए मां-बेटे को जेल भेज दिया है.

प्रॉपर्टी की रकम पर थी रिश्तेदारों की नजर: मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र के चिनौर इलाके का है. बताया जा रहा है कि यहां की रहने वाली बुजुर्ग महिला रामादेवी ने 55 लाख की प्रॉपर्टी बेची थी. इस बात की जानकारी बुजुर्ग महिला के रिश्तेदार रितिक सिंह और उसकी मां रेखा सिंह को थी. दोनों ने मिलकर बुजुर्ग महिला का ATM कार्ड हासिल कर लिया.

जानकारी देते एसपी सिटी देवेंद्र कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

SIM कार्ड बदलकर किया 19 लाख का फर्जीवाड़ा: बेटे ने महिला के मोबाइल से SIM कार्ड निकाल कर अपने मोबाइल में डाल लिया. इसके बाद दोनों ने मिलकर बुजुर्ग महिला के अकाउंट से 19 लाख की ठगी की. आरोपी मां-बेटे ने 13 लाख रुपये के सोने के जेवर खरीदे और बाकी पैसा ATM कार्ड के जरिए नगद निकाल लिया. बैंक जाने पर इस पूरी ठगी का खुलासा हुआ.

सर्विलांस टीम की मदद से पकड़े गए शातिर मां-बेटा: पुलिस के सर्विलांस की टीम ने अकाउंट की पूरी जानकारी हासिल करके महिला के रिश्तेदार रितिक सिंह और उसकी मां रेखा सिंह को गिरफ्तार कर लिया. जिनके पास से 13 लाख रुपये के जेवर और 36000 रुपये कैश बरामद कर ली है. पूछताछ के बाद पुलिस ने मां-बेटे को जेल भेज दिया है. जबकि ठगी में शामिल तीसरे रिश्तेदार (मामा) की पुलिस तलाश कर रही है.

पुलिस ने किया मोडस ऑपेरंडी का खुलासा: एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हमारा वादिनी के घर आना-जाना था. हम लोग आपस मे रिश्तेदार हैं और वादिनी के खाते में अपनी संपत्ति बेचने से लगभग 52 लाख रुपये मिले थे, जिसकी हमें जानकारी थी. ऋतिक ने पहले वादिनी के बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का प्रयोग करके डेबिट कार्ड आर्डर किया, जिसे ऋतिक ट्रैक करता रहा. फिर अपनी माँ रेखा देवी को वादिनी बताकर डेबिट कार्ड रिसीव कर लिया.

डेबिट कार्ड से निकाले लाखों रुपये: डेबिट कार्ड मिलने के बाद ऋतिक ने अपने मामा प्रेमप्रकाश एवं माँ रेखा देवी के माध्यम से वादिनी का फोन प्राप्त कर यूनियन बैंक के एटीएम से पहले पिन जनरेट किया फिर उसी एटीएम से दिनांक 09.06.2026 को 5 ट्रांजेक्शन करके कुल एक लाख रुपये निकाले. उसके बाद ऋतिक ने वादिनी के बैंक मे पंजीकृत नंबर की सिम अपने पास रख ली और जरूरत पड़ने पर उसे समय-समय पर अपने स्मार्टफोन में चलाया.

सोने एवं डायमंड की ज्वेलरी खरीदी: 16 जून 2026 तक ऋतिक, उसकी मां रेखा देवी और मामा प्रेमप्रकाश द्वारा कुल 29 बार एटीएम से 3,40,000 रुपये, तीन बार में यूपीआई से 1,37,000 रुपये, POS के माध्यम से 11,94,000 रुपये एवं IMPS के माध्यम से 48,000 रुपये कुल 38 ट्रांजेक्शन के माध्यम से विभिन्न जगहों से 17,19,500 रुपये निकाले गए. इन पैसों से ऋतिक एवं उसकी मां ने सोने एवं डायमंड की ज्वेलरी खरीदी, जबकि शेष बचे पैसे रिश्तेदारों को दिए हैं जिसके संबंध में विस्तृत जाँच की जा रही है.

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