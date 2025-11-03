ETV Bharat / state

मीरानपुर कटरा नगर पंचायत चुनाव शून्य घोषित; शाहजहांपुर जिला अदालत का फैसला, मुख्तियार के चुनाव लड़ने पर 4 साल की रोक

शासकीय अधिवक्ता आशीष त्रिपाठी ने कहा कि मीरानपुर कटरा नगर पंचायत के चुनाव को शाहजहांपुर जिला न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया है.

Photo Credit: ETV Bharat
शाहजहांपुर जिला न्यायालय ने शून्य घोषित किया चुनाव. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 6:10 PM IST

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर जिला न्यायालय ने सोमवार को नगर पंचायत मीरानपुर कटरा के चुनाव पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव 2023 को शून्य घोषित कर दिया है. साथ ही नगर पंचायत अध्यक्ष पर 4 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है. नगर पंचायत अध्यक्ष ने चुनाव के दौरान शपथ पत्र में आपराधिक मामलों को छिपाया था.

कई मामलों में चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल: शासकीय अधिवक्ता आशीष त्रिपाठी ने कहा कि वर्ष 2023 में कटरा नगर पंचायत चुनाव में मुख्तियार को अध्यक्ष चुना गया था. नगर पंचायत अध्यक्ष मुख्तियार ने चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में आपराधिक मामलों को छिपाया था.

Photo Credit: ETV Bharat
मुख्तियार ने शपथ पत्र में आपराधिक मामलों को छिपाया था. (Photo Credit: ETV Bharat)

उसके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे. कई मामलों में चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है. दूसरे नंबर पर रही सोनम गुप्ता ने मुख्तार के चुनाव को जिला न्यायालय में चुनौती दी थी.

बीजेपी सोनम गुप्ता ने चुनाव को चुनौती दी थी: प्रत्याशी पूजा कसाना ने कहा कि साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश आशीष वर्मा ने फैसला सुनाते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव 2023 को शून्य घोषित कर दिया.

Photo Credit: ETV Bharat
नगर पंचायत अध्यक्ष पर 4 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगायी गयी. (Photo Credit: ETV Bharat)

इसके अलावा अध्यक्ष मुख्तार पर 4 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है. कोर्ट के फैसले का दूसरे नंबर पर रही भाजपा की प्रत्याशी सोनम गुप्ता और तीसरे नंबर पर रही पूजा कसना ने खुशी जाहिर की है.


