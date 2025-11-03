ETV Bharat / state

मीरानपुर कटरा नगर पंचायत चुनाव शून्य घोषित; शाहजहांपुर जिला अदालत का फैसला, मुख्तियार के चुनाव लड़ने पर 4 साल की रोक

शाहजहांपुर जिला न्यायालय ने शून्य घोषित किया चुनाव. ( Photo Credit: ETV Bharat )