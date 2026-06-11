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शाहजहांपुर में एनकाउंटर को ग्रामीणों ने बताया फर्जी; पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई थानों की फोर्स तैनात

फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाकर पुलिस चौकी का घेराव: घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए बाद में जिले से भारी पुलिस बल मौके पर भेजा गया, जिसके बाद स्थिति को बमुश्किल काबू में किया गया. इस पूरे विवाद की शुरुआत थाना खुटार क्षेत्र के चांदपुर पुलिस चौकी इलाके से हुई, जहां के रहने वाले गुड्डू पर एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का बेहद गंभीर आरोप था. स्थानीय ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने खुद आरोपी गुड्डू को सूझबूझ से पकड़कर सुरक्षित पुलिस के हवाले किया था. लेकिन आरोप है कि उसी रात पुलिस ने पूरी तरह से फर्जी मुठभेड़ की कहानी दिखाकर गुड्डू के पैर में दो गोलियां दाग दीं.

यहां दो दिन पहले पुलिस ने गुड्डू नाम के एक स्थानीय आरोपी को मुठभेड़ के बाद पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार करने का दावा किया था.

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में बच्चों से बलात्कार के प्रयास के आरोपी के पुलिस एनकाउंटर को लेकर ग्रामीणों ने भारी हंगामा खड़ा कर दिया है. खुटार थाना क्षेत्र की चांदपुर पुलिस चौकी पर इस विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने ग्रामीणों पर जमकर लाठीचार्ज किया. अचानक हुए इस लाठीचार्ज के कारण मौके पर भारी भगदड़ मच गई और कई आक्रोशित महिलाएं सीधे पुलिसकर्मियों से ही भिड़ गईं.

पुलिसिया लाठीचार्ज के बाद कई थानों की फोर्स तैनात: इस कथित मुठभेड़ को पूरी तरह से फर्जी और स्क्रिप्टेड बताते हुए आज गांव की तमाम महिलाएं और पुरुष चांदपुर चौकी पहुंच गए और वहां उन्होंने चौकी को चारों तरफ से घेर कर उग्र हंगामा शुरू कर दिया. इसके तुरंत बाद मौके पर स्थानीय पुलिस बल के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने हंगामा कर रहे और बैरिकेडिंग तोड़ रहे ग्रामीणों पर लाठियां भांजना शुरू कर दिया. इस लाठीचार्ज के बाद आस-पास के कई थानों की पुलिस फोर्स को तुरंत मौके पर तैनात किया गया, तब जाकर हालात सामान्य हो सके.

शाहजहांपुर में लाठीचार्ज के बाद भगदड़. (Photo Credit: ETV Bharat)

मासूम को अकेला पाकर पड़ोसी ने किया था दुष्कर्म: फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस हंगामा करने वाले और सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले ग्रामीणों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है. घटनाक्रम के अनुसार, बीते 9 जून 2026 को थाना खुटार क्षेत्र के एक गांव में एक 1 वर्षीय मासूम बच्ची अपने घर के अंदर पूरी तरह अकेली थी. बच्ची की मां उस वक्त घर के बाहर आंगन में कपड़े धो रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला गुड्डू ड्राइवर चुपके से उनके घर के अंदर दाखिल हो गया. उसने बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया.

शाहजहांपुर एनकाउंटर विवाद. (Photo Credit: ETV Bharat)

पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ था आरोपी पर मुकदमा: तभी अचानक बच्ची के रोने की तेज आवाज सुनकर उसकी मां भागकर तुरंत घर के अंदर पहुंची. पकड़े जाने के डर से आरोपी गुड्डू बच्ची की मां को जोर से धक्का देकर मौके से बड़ी आसानी से फरार हो गया था. इस शर्मनाक घटना की लिखित सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी अपनी विशेष टीम के साथ फौरन मौके पर पहुंचे और मामले की गहन पूछताछ की. पीड़ित बच्ची के पिता की तहरीर के आधार पर खुटार पुलिस ने तत्काल आरोपी गुड्डू के खिलाफ गंभीर धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया.

शाहजहांपुर में पुलिस और महिलाएं आमने-सामने. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस टीम पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई का दावा: फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही थीं, तभी पुलिस को मुखबिर से एक पुख्ता सूचना प्राप्त हुई. मुखबिर ने बताया कि पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गुड्डू ग्राम धनसिंह पुर मोड़, मैलानी रोड के पास किसी अज्ञात स्थान पर भागने की फिराक में खड़ा है. इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा बिना कोई वक्त गंवाए तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त गुड्डू को चारों तरफ से घेरकर पकड़ने का प्रयास किया गया. पुलिस का दावा है कि इस दौरान खुद को घिरता देख अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से अवैध तमंचे से फायर कर दिया.

पुलिस एनकाउंटर के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)

आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद: इसके बाद पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाईं, जो सीधे आरोपी गुड्डू के दोनों पैरों में जा लगीं. गोली लगते ही आरोपी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे फौरन हिरासत में लेकर अस्पताल भिजवा दिया. पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा और कई जिंदा कारतूस भी बरामद करने का दावा किया है. हालांकि, ग्रामीण अब भी पुलिस की इस थ्योरी को झूठा बताकर निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े हुए हैं.

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