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शाहजहांपुर में क्राइम इंस्पेक्टर का शव बाथरुम में मिला; हार्ट अटैक की आशंका

शाहजहांपुर में क्राइम इंस्पेक्टर का शव बाथरुम में मिला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शाहजहांपुर: जिले में क्राइम इंस्पेक्टर का शव संदिग्ध हालात में उनके कमरे में पाया गया है. सूचना मिलते ही सीनियर पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना किया है. साथ ही मृतक के परिजनों को भी घटना की जानकारी दी गई है.

क्राइम इंस्पेक्टर राजेश कुमार (45) का शव सरकारी आवास के बाथरूम से हुआ बरामद है. आशंका व्यक्त की जा रही है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है. फिलहाल पुलिस ने शप को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) दीक्षा भंवरे ने बताया कि पुवायां थाने में तैनात क्राइम इंस्पेक्टर राजेश कुमार (45) सरकारी आवास में रहते थे. शनिवार सुबह जब ड्यूटी नहीं पहुंचे तो उनके सहकारी ने उनके मोबाइल पर कॉल लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

जब आवास में जाकर देखा गया तो क्राइम इंस्पेक्टर राजेश कुमार का शव बाथरूम में जमीन पर पड़ा था. तत्काल पुलिसकर्मी राजेश कुमार को उठाकर पुवायां अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उनको मृत घोषित कर दिया.