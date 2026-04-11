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शाहजहांपुर में क्राइम इंस्पेक्टर का शव बाथरुम में मिला; हार्ट अटैक की आशंका

अपर पुलिस अधीक्षक दीक्षा भंवरे ने बताया कि पुवायां थाने में तैनात क्राइम इंस्पेक्टर राजेश कुमार सरकारी आवास में रहते थे.

शाहजहांपुर में क्राइम इंस्पेक्टर का शव बाथरुम में मिला.
शाहजहांपुर में क्राइम इंस्पेक्टर का शव बाथरुम में मिला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 2:43 PM IST

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शाहजहांपुर: जिले में क्राइम इंस्पेक्टर का शव संदिग्ध हालात में उनके कमरे में पाया गया है. सूचना मिलते ही सीनियर पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना किया है. साथ ही मृतक के परिजनों को भी घटना की जानकारी दी गई है.

क्राइम इंस्पेक्टर राजेश कुमार (45) का शव सरकारी आवास के बाथरूम से हुआ बरामद है. आशंका व्यक्त की जा रही है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है. फिलहाल पुलिस ने शप को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) दीक्षा भंवरे ने बताया कि पुवायां थाने में तैनात क्राइम इंस्पेक्टर राजेश कुमार (45) सरकारी आवास में रहते थे. शनिवार सुबह जब ड्यूटी नहीं पहुंचे तो उनके सहकारी ने उनके मोबाइल पर कॉल लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

जब आवास में जाकर देखा गया तो क्राइम इंस्पेक्टर राजेश कुमार का शव बाथरूम में जमीन पर पड़ा था. तत्काल पुलिसकर्मी राजेश कुमार को उठाकर पुवायां अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उनको मृत घोषित कर दिया.

उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर राजेश कुमार उन्नाव जिले के रहने वाले थे अगस्त 2025 में पुवायां थाने में क्राइम इंस्पेक्टर का पदभार संभाला था.

उनकी मौत की सूचना उनके परिजनों को दे दी गई है. डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई है. मौत का स्पष्ट कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के भेज दिया गया है. मृतक राजेश कुमार मूलरूप से उन्नाव के रहने वाले थे. उनकी मौत की सूचना उनके परिवार वालों को दे दी गई है.

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