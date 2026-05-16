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शाहजहांपुर में डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी बेकाबू कार, सिपाही की दर्दनाक मौत

शाहजहांपुर : पुवायां थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात ओवर ब्रिज पर डिवाइडर से कार टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई. दुर्घटना में एक पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत हो गई और कार सवार महिला गंभीर रूप से घायल है. पुलिसकर्मी बंडा थाने में तैनात थे. महिला को मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया गया है.

बताया गया कि बंडा थाने में तैनात कांस्टेबल दिनेश कुमार चौधरी शुक्रवार कार से किसी महिला के साथ थाना आ रहे थे. पुवायां थाना क्षेत्र के ओवर ब्रिज पर कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई. हादसे में दिनेश कुमार और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों को किसी तरह बाहर निकाला, लेकिन दिनेश कुमार की मौत हो चुकी थी. महिला की हालत गंभीर होने के कारण मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया गया है.









पुवायां सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि हरियाणा भिवानी दादरी के रहने वाले दिनेश का 2018 में पुलिस विभाग में चयन हुआ था. पिछले एक साल से बंडा थाने में तैनात थे. शुक्रवार रात दिनेश चौधरी एक महिला के साथ कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे. तभी अचानक उनकी कार पुवायां थाना क्षेत्र के पलिया मार्ग पर गांव भूडा मैंनारी पुल के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. कार चला रहे कांस्टेबल दिनेश चौधरी घायल होकर कार की सीट के बीच फंस गए थे.

सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे कांस्टेबल दिनेश चौधरी और महिला को बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टर ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया. परिजनों को सूचना देकर कांस्टेबल के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. घायल महिला की पहचान नहीं हो पाई है. उसकी हालत गंभीर होने के कारण मेडिकल काॅलेज रेफर किया गया है.