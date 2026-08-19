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शाहजहांपुर में मशाल जुलूस रोकने पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता; थाने में दिया धरना, पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक

थाने में धरना देते कांग्रेस कार्यकर्ता. ( Photo Credit : ETV Bharat )