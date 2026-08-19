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शाहजहांपुर में मशाल जुलूस रोकने पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता; थाने में दिया धरना, पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक

कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से मंगलवार को मशाल जुलूस निकाला जाना था.

थाने में धरना देते कांग्रेसियों को समझाते पुलिसकर्मी.
थाने में धरना देते कांग्रेस कार्यकर्ता. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 9:50 AM IST

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शाहजहांपुर : मशाल जुलूस रोकने ने नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को सदर बाजार थाना परिसर में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस बात को लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और नारेबाजी हुई. हालांकि पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया.

शाहजहांपुर में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन. (Video Credit : ETV Bharat)



कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता ‘मुन्ना’ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता मंगलवार को मशान जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे थे. बताया जा रहा कि मशाल जुलूस का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था. इसके बावजूद पुलिस ने मशाल जुलूस रोकने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सईद अंसारी को हिरासत में ले लिया. हिरासत में लेने के बाद उनका मोबाइल फोन बंद भी कर दिया गया. जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई.

थाने में धरना देते कांग्रेसियों को समझाते पुलिसकर्मी.
थाने में धरना देते कांग्रेसियों को समझाते पुलिसकर्मी. (Photo Credit : ETV Bharat)

कांग्रेस कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता ‘मुन्ना’ के नेतृत्व में सदर बाजार थाने पहुंचे तो वहां नारेबाजी और प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने ऐतराज जताया. इस पर दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक हुई.

थाने में धरना देते कांग्रेसी.
थाने में धरना देते कांग्रेसी. (Photo Credit : ETV Bharat)


कांग्रेस नेताओं ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से प्रस्तावित कार्यक्रम को रोकने के बजाय प्रशासन को संवाद से मामला हल करना चाहिए था. इसके बजाय पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को नजरबंद करने का काम किया. कांग्रेस के धरना-प्रदर्शन के दौरान थाने में काफी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा. पुलिस के बड़े अफसरों के आने के बाद मामला शांत किया जा सका. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी धरना खत्म कर दिया.

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