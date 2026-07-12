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शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन, 229 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे, 40 मुस्लिम जोड़ों का भी हुआ निकाह

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया. ( Photo Credit; ETV Bharat )