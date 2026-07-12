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शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन, 229 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे, 40 मुस्लिम जोड़ों का भी हुआ निकाह

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद एवं सफल दांपत्य जीवन की कामना की.

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया.
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 6:09 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 6:40 PM IST

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शाहजहांपुर : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत रविवार को खिरनीबाग रामलीला मैदान में 229 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे. इनमें 40 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार संपन्न कराया गया. समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद एवं सफल दांपत्य जीवन की कामना की. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने हाथों से उपहार भी दिए.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिससे गरीब माता-पिता को बेटियों के विवाह की चिंता से राहत मिली है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक है.

229 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा, पूर्व में परिवारों में पुत्र के जन्म पर अधिक प्रसन्नता व्यक्त की जाती थी, जबकि अब बेटियों के जन्म को भी उत्सव के रूप में मनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत बालिकाओं को विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

उन्होंने बताया कि कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत एक बेटी को छह चरणों में कुल 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. 10 से 15 वर्ष पूर्व परिवारों को बेटी के जन्म के साथ ही उसकी शिक्षा और विवाह की चिंता सताने लगती थी, किन्तु वर्तमान सरकार ने बेटियों की शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा आत्मनिर्भरता के लिए अनेक योजनाएं संचालित की हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षण कार्य पूर्ण करने के पश्चात बेटियां स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक रूप से भी सशक्त बन सकती हैं.

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Last Updated : July 12, 2026 at 6:40 PM IST

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