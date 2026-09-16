शाहजहांपुर: गलत इलाज से 7 साल के मासूम की मौत, परिजनों का हंगामा और अस्पताल सीज
नाराज परिजनों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया. प्रशासन ने आरोपी का अस्पताल सीज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 8:58 PM IST|
Updated : September 16, 2026 at 9:15 PM IST
शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज की वजह से सात साल के मासूम की जान चली गई. आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की. प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर के अस्पताल को सीज कर दिया है.
ड्रिप चढ़ाते ही बिगड़ी बच्चे की तबीयत: पीलीभीत जिले के करेली थाना क्षेत्र के पसियापुर गांव निवासी राजीव सिंह के 7 वर्षीय बेटे आरव को सोमवार को अचानक पेट दर्द हुआ. परिजन फौरन उसे इलाज के लिए शाहजहांपुर के सिंधौली थाना क्षेत्र स्थित मियापुर गांव ले गए. परिजनों का आरोप है कि वहां शिवसरन नाम के झोलाछाप डॉक्टर ने मासूम को ड्रिप चढ़ाई. इसके तुरंत बाद आरव की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई.
सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन: लापरवाही से हुई बच्चे की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को निगोही-पुवायां मार्ग पर रखकर चक्का जाम कर दिया. परिजनों की साफ मांग थी कि कथित डॉक्टर शिवसरन को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और उसके अवैध अस्पताल पर ताला लगाया जाए. सड़क जाम की सूचना मिलते ही सिंधौली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
प्रशासन ने सीज किया अवैध अस्पताल: प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए आरोपी डॉक्टर के अस्पताल को सीज कर दिया है. कथित झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही का यह कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन एक मासूम की जान जाने के बाद अब प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल अस्पताल सीज हो चुका है और पुलिस का दावा है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं. एसडीएम पुवायां सदानंद सरोज ने बताया कि 14 सितंबर को राजीव सिंह के 7 वर्षीय बेटे आरव को पेट दर्द की शिकायत हुई थी.
पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई: परिजन उसे इलाज के लिए मियापुर गांव में शिव शरण की दुकान पर ले गए थे. वहां इलाज के दौरान बच्चे को इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी मौत हो गई. इस मामले में संबंधित थाने में केस दर्ज कर लिया गया है. घटना के बाद ग्रामीणों ने शाहजहांपुर-पीलीभीत बॉर्डर पर शव रखकर रास्ता बंद कर दिया था.
मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी: सूचना मिलते ही प्रशासन और कई थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने ग्रामीणों और परिजनों को समझा-बुझाकर रास्ता दोबारा शुरू करवाया. इसके साथ ही कथित डॉक्टर का अस्पताल सीज कर दिया गया है और पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी गई है.
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