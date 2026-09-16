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शाहजहांपुर: गलत इलाज से 7 साल के मासूम की मौत, परिजनों का हंगामा और अस्पताल सीज

पेट दर्द की दवा के बाद 7 साल के बच्चे ने तोड़ा दम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज की वजह से सात साल के मासूम की जान चली गई. आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की. प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर के अस्पताल को सीज कर दिया है. ड्रिप चढ़ाते ही बिगड़ी बच्चे की तबीयत: पीलीभीत जिले के करेली थाना क्षेत्र के पसियापुर गांव निवासी राजीव सिंह के 7 वर्षीय बेटे आरव को सोमवार को अचानक पेट दर्द हुआ. परिजन फौरन उसे इलाज के लिए शाहजहांपुर के सिंधौली थाना क्षेत्र स्थित मियापुर गांव ले गए. परिजनों का आरोप है कि वहां शिवसरन नाम के झोलाछाप डॉक्टर ने मासूम को ड्रिप चढ़ाई. इसके तुरंत बाद आरव की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई. जानकारी देते एसडीएम. (Video Credit: ETV Bharat) सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन: लापरवाही से हुई बच्चे की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को निगोही-पुवायां मार्ग पर रखकर चक्का जाम कर दिया. परिजनों की साफ मांग थी कि कथित डॉक्टर शिवसरन को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और उसके अवैध अस्पताल पर ताला लगाया जाए. सड़क जाम की सूचना मिलते ही सिंधौली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.