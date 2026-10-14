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2027 में भाजपा का कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं होगा, अखिलेश यादव बनेंगी मुख्यमंत्री : रामजीलाल सुमन

शाहजहांपुर : आगरा में 15 नवंबर को होने बाल दलित सम्मेलन में भागीदारी जुटाने को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद मंगलवार को शाहजहांपुर पहुंचे. यहां उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा. कहा कि 2027 में भाजपा का कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं होगा और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे.

मीडिया से मुखातिब राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन. (Video Credit : ETV Bharat)

सपा के राज्यसभा सांसद एवं समाजवादी पार्टी के महासचिव रामजीलाल सुमन मंगलवार को ईदगाह रोड स्थित कोहिनूर मैरिज लॉन पहुंचे थे. यहां सपा जिलाध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन तनवीर खान के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया. इस दौरान 15 नवंबर को आगरा में प्रस्तावित विशाल दलित सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की.



बैठक में रामजीलाल सुमन ने दलित समाज के सम्मान, अधिकार और राजनीतिक भागीदारी को सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान और विचारों को मजबूत करने पर जोर दिया. उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों और युवाओं की समस्याओं को लेकर सवाल उठाए. साथ ही वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने और सपा-पीडीए की सरकार बनाने की अपील की.



रामजीलाल सुमन ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि दलितों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया. दावा किया 51 स्थान पर डॉ. भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं. दोषियों पर एक बार में कार्रवाई हो तो दोबारा पुनरावृत्ति ना हो. भाजपा सरकार दलितों के खिलाफ है. योगी का बुलडोजर जाति धर्म को देखकर चलता है.