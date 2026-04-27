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शाहजहांपुर: बारात में बुग्गी के पैसों को लेकर विवाद, बारातियों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

शाहजहांपुर: शाहजहांपुर में झगड़े को निपटाने गई पुलिस खुद ही मारपीट का शिकार हो गई. यहां एक बारात में किराए पर आई घोड़ा गाड़ी (बुग्गी) के भुगतान को लेकर विवाद हुआ था, जिसे सुलझाने पुलिस पहुंची थी. मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ बारातियों ने न सिर्फ अभद्रता की, बल्कि उन्हें बेरहमी से पीट भी दिया.

बुग्गी के भुगतान पर पुलिस से भिड़े बाराती: यह वारदात थाना मदनापुर क्षेत्र में हुई. यहां बाहर से एक बारात आई थी. घोड़ा गाड़ी से जब बारात कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, तो किराए के पैसों के लेनदेन को लेकर बारातियों और गाड़ी मालिक के बीच कहासुनी हो गई. इसी दौरान किसी ने डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद पीआरबी 6024 मौके पर पहुंची. बताया जा रहा है कि मामला निपटाने के दौरान बहस बढ़ गई और देखते ही देखते बाराती उग्र हो गए.

बारातियों ने पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ी: विवाद इतना बढ़ा कि नाराज बारातियों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा और इस छीना-झपटी में एक सिपाही की वर्दी भी फट गई. घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए पांच नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस ने तीन मुख्य आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.

मारपीट करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार: सीओ प्रियांक जैन ने बताया कि पीआरबी को बारात में बुग्गी के रुपयों को लेकर विवाद की सूचना मिली थी. पुलिस के साथ की गई अभद्रता और मारपीट के मामले को गंभीरता से लेते हुए सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

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