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शाहजहांपुर: मिल अधिकारियों से प्रताड़ित सुपरवाइजर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लगाये गंभीर आरोप

मिल के यूनिट हेड और एचआर मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज. ( Photo Credit: ETV Bharat )