शाहजहांपुर: सर्राफा व्यापारी से 4 पुलिसकर्मियों ने वसूले 2 लाख रुपये, सभी सस्पेंड, दो गिरफ्तार
फरार दो सिपाहियों की गिरफ्तारी के लिए गठित की गईं टीमें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 8:55 PM IST
शाहजहांपुर: सर्राफा व्यापारी को बंधक बनाने और रंगदारी वसूलने के आरोप में थाना तिलहर पर तैनात 04 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है. आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने सर्राफा व्यापारी को स्मैक तस्करी में फंसाने के लिए 2 लाख की वसूली की थी. मुकदमा दर्ज होने के बाद 2 आरोपी सिपाही गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि 2 फरार हैं. फिलहाल चारों पुलिस कर्मियों को निलंबित करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
थाना जलालाबाद इलाके के रहने वाले सुंदरम क्षत्रिय ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों ने ग्राहक बनकर घर के बाहर बुलाया. इसके बाद उन्हें उठाकर सुनसान जगह पर ले गए, जहां उनके पास स्मैक रखकर तस्करी के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई. इसके बाद तिलहर थाने में तैनात चारों पुलिसकर्मी अरुण चित्तौड़िया, वीरेंद्र, पंकज, तुषार तिलहर थाने की बिरियागंज पुलिस चौकी ले गए. आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई. इसके बाद व्यापारी के परिजनों से बात करके उन्हें छोड़ने के एवज में 2 लाख वसूले गए.
व्यापारी ने पुलिस अधीक्षक से मामले में कार्रवाई की मांग की थी. जिसके बाद जलालाबाद थाने में चारों पुलिसकर्मियों, पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने और बंधक बनाने के साथ मारपीट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मुकदमा दर्ज होने के बाद 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो सिपाही फरार बताये जा रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है.
इस मामले में एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि 06 सितंबर को वादी द्वारा थाना परशुरामपुरी पर दी गई तहरीर के आधार पर तिलहर थाने में तैनात 04 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा लिखा गया है. कांस्टेबल वीरेन्द्र और कांस्टेबल पंकज को हिरासत में लिया गया है. अरुण चित्तौडिया व तुषार की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है. अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है.
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