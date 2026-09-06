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शाहजहांपुर: सर्राफा व्यापारी से 4 पुलिसकर्मियों ने वसूले 2 लाख रुपये, सभी सस्पेंड, दो गिरफ्तार

शाहजहांपुर में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड ( Photo Credit; ETV Bharat )