शाहजहांपुर स्वास्थ्य विभाग में 30 लाख का घोटाला; बाबू समेत 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज
मेडिकल क्लेम के फर्जी दस्तावेजों के जरिए पूर्व कर्मचारियों के खातों में लाखों रुपयों भेजकर बंदरबांट कर लिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 1:57 PM IST
शाहजहांपुर : स्वास्थ्य विभाग में 30 लाख रुपये का घोटाला उजागर हुआ है. यहां पूर्व कर्मचारियों के मेडिकल क्लेम के नाम पर लगभग 30 लाख रुपये का बंदरबाट कर लिया गया. इस मामले में डीएम के आदेश पर हुई जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग के एक बाबू समेत 12 पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. डीएम की कार्रवाई से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. केस दर्ज होने के बाद आरोपी बाबू फरार बताया जा रहा है. इस मामले में अभी कई और लोगों की गर्दन फंस सकती है.
डीएम को शिकायत मिली थी कि स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल क्लेम के नाम पर लाखों रुपये पूर्व कर्मचारियों के खातों में भेजे गए हैं. डीएम ने टीम बनाकर जब इसकी जांच कराई तो लगभग 30 लाख रुपये का हेरफेर सामने आ गया. सीएमओ कार्यालय के बाबू ने इलाज के फर्जी दस्तावेजों के जरिए पूर्व कर्मचारियों के खातों में लाखों रुपयों ट्रांसफर किए फिर बंदरबांट कर लिया गया. बाबू साजिद ने भी इलाज के नाम पर लगभग 2 लाख का क्लेम करके पैसा हासिल कर लिया. जांच में यह भी पाया गया कि जिन अस्पतालों से इलाज करना दिखाया गया था वे अस्पताल अस्तित्व में थे ही नहीं. कई अस्पतालों में पूर्व कर्मचारियों ने खुद को भर्ती दिखाया था, लेकिन वहां सिर्फ ओपीडी की सुविधा थी.
जिलाधिकारी शाहजहांपुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सीएमओ कार्यालय से फर्जी मेडिकल क्लेम लेने की सूचना मिली थी. जांच में 16 लोग ऐसे मिले जिन्होंने तीन हॉस्पिटलों से इलाज कराने की बात कही थी. जिनमें से एक अस्पताल तो जांच में मिला ही नहीं और दो हॉस्पिटल ओपीडी टाइप के थे. अस्पताल प्रबंधन की ओर से लिखकर दिया गया कि उनके यहां से कोई इलाज हुआ नहीं है. इन सभी के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है.
यह भी पढ़ें : लखनऊ: स्वास्थ्य विभाग के घोटालों से चिंतित भाजपा विधायक ने रोका कोरोना के लिए फंड
यह भी पढ़ें : बस्ती: सीएमओ दफ्तर में नियुक्ति घोटाले की फाइल हुई गायब, डीएम ने सीएमओ को किया तलब