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बदला जाएगा शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम, सीएम गुप्ता ने बैठक में किया ऐलान

शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एसआरडीसी) की अध्यक्ष सीएम रेखा गुप्ता ने एसआरडीसी को अब नए कलेवर और नई पहचान के साथ पेश करने का किया एलान

शाहजहानाबाद को सुंदर और जीवंत हेरिटेज जोन के रूप में किया जाएगा विकसित
शाहजहानाबाद को सुंदर और जीवंत हेरिटेज जोन के रूप में किया जाएगा विकसित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 13, 2026 at 8:57 PM IST

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नई दिल्ली: मुख्यमंत्री और शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एसआरडीसी) की अध्यक्ष रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई 38वीं बोर्ड बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए. बैठक में जहां एक ओर पुरानी दिल्ली के बुनियादी ढांचे और विरासत संरक्षण पर जोर दिया गया, वहीं दूसरी ओर पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुई वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं.

बदला जाएगा एसआरडीसी का नाम, होगा पुनर्गठन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि एसआरडीसी को अब नए कलेवर और नई पहचान के साथ पेश किया जाएगा. बोर्ड के नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए यह निर्णय लिया गया कि तीन संभावित नामों का एक पैनल तैयार किया जाएगा, जिनमें से वरीयता के आधार पर नया नाम फाइनल होगा. मुख्यमंत्री ने कहा, "अब समय आ गया है कि इस संस्था का समग्र पुनर्गठन और पुनर्जीवन किया जाए. हम केवल नाम नहीं बदल रहे, बल्कि शाहजहानाबाद के वास्तविक पुनर्विकास को नई गति देने जा रहे हैं."

बदला जाएगा एसआरडीसी का नाम, होगा पुनर्गठन
बदला जाएगा एसआरडीसी का नाम, होगा पुनर्गठन (ETV Bharat)
पिछली सरकार के कार्यकाल में 'भारी खेल', 65 करोड़ का प्रोजेक्ट पहुंचा 148 करोड़बैठक में पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए. मुख्यमंत्री ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि 2018 में जिस परियोजना की अनुमानित लागत 65 करोड़ रुपये थी, वह बिना किसी ठोस प्रक्रिया और उचित अनुमोदन के बढ़कर 148 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. उन्होंने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विकास के नाम पर भ्रष्टाचार के रास्ते खोले गए. इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन बोर्ड चेयरपर्सन और संबंधित पदाधिकारियों की भूमिका की गहन जांच कराई जाएगी.28 सड़कों का होगा कायाकल्प, टाउन हॉल बनेगा हेरिटेज स्मारकपुरानी दिल्ली के निवासियों को आधुनिक सुविधाएं देने के लिए सरकार 160 करोड़ रुपये की लागत से 28 प्रमुख सड़कों का सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण कर रही है. मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे क्षेत्र में बिजली के लटकते तारों के जाल को खत्म कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से भूमिगत किया जाएगा. सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव और व्यापक सफाई अभियान के जरिए क्षेत्र की सूरत बदली जाएगी. ऐतिहासिक टाउन हॉल को एक भव्य हेरिटेज स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि यह विश्व स्तर पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने.
28 सड़कों का होगा कायाकल्प, टाउन हॉल बनेगा हेरिटेज स्मारक
28 सड़कों का होगा कायाकल्प, टाउन हॉल बनेगा हेरिटेज स्मारक (ETV Bharat)
दिखावे की राजनीति से ऊपर उठकर होगा काम: आशीष सूदबैठक में मौजूद शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने पिछली सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि समीक्षा में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. पिछली सरकार ने केवल दिखावे के लिए बिना किसी योजना के प्रोजेक्ट चलाए, जिससे संसाधनों की भारी बर्बादी हुई. सूद ने कहा, "पुरानी दिल्ली जो हमारी मूल आबादी का घर है, उसे वह सम्मान और ध्यान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी." उन्होंने कहा कि चांदनी चौक में लाल जैन मंदिर से फतेहपुरी मस्जिद तक चल रही पुनर्विकास परियोजना की भी समीक्षा की गई. सरकार का लक्ष्य है कि शाहजहानाबाद को एक सुंदर और जीवंत हेरिटेज जोन के रूप में दुनिया के सामने पेश किया जाए, जहाँ आधुनिकता और इतिहास का अनूठा संगम हो.ये भी पढ़ें :

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