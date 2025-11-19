ETV Bharat / state

पुरानी दिल्ली की विरासत लौटाने के लिए शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम का किया जाएगा पुनर्गठन

सांसद खंडेलवाल ने एसआरडीसी का नाम भी बदलने का आग्रह किया. बैठक में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि वॉल्ड सिटी के पुनर्विकास के लिए विरासत के संरक्षण से जुड़ी कंपनियों को भी शामिल किया जाए, ताकि इस क्षेत्र का पुराना चरित्र वापस लौटाया जाए. उनका यह भी कहना था कि पुरानी दिल्ली की हैरिटेज इमारतों में व्यापारिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि चांदनी चौक बाजार का पुराना स्वरूप बनाए रखने के लिए निर्माण गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए.

बैठक में चांदनी चौक लोकसभा के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद के अलावा एसआरडीसी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में इस बात पर सहमति थी कि वॉल्ड सिटी का पुनर्विकास व पुनर्निमाण किया जाना जरूरी है. वर्तमान में पिछली सरकार की घोर लापरवाही के कारण इस क्षेत्र का बुरा हाल है. विशेषकर ऐतिहासिक बाजार चांदनी चौक में समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. बैठक मे सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम पूरी तरह से निष्क्रिय है, क्योंकि पूर्व सरकार ने इसके माध्यम से पुरानी दिल्ली का विकास करने में रुचि ही नहीं दिखाई. उन्होंने कहा कि एसआरडीसी का पुनर्गठन किया जाए और इसमें सरकारी अधिकारियों के अलावा विरासत व इतिहास से जुड़े विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए.

"पुरानी दिल्ली (वॉल्ड सिटी) के सौंदर्यीकरण व सुनियोजित विकास को लेकर कृत संकल्प है. इसके लिए जल्द ही शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम का पुनर्गठन किया जाएगा, ताकि पुरानी दिल्ली का पुराना गौरव लौटे और यहां के स्थानीय निवासियों व व्यापारियों को समुचित नागरिक सुविधाएं मिलें. सरकार पुराने शहर का समग्र विकास करने की बड़ी योजनाएं बना रही है."

बुधवार देर शाम इस मुद्दे पर दिल्ली सचिवालय में हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है,

नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली की विरासत संजोने के लिए शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम का पुनर्गठन किया जाएगा. पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे नया जीवन देने के लिए शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम (SRDC) का जल्द ही पुनर्गठन करने का फैसला लिया गया है. यह कदम राजधानी के सबसे पुराने हिस्से, जिसे शाहजहांनाबाद के नाम से जाना जाता है, उसे पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण के प्रयासों को एक नई दिशा देगा.

मुख्य उद्देश्य और योजना

पुनर्गठित निगम का मुख्य फोकस पुरानी दिल्ली की सदियों पुरानी वास्तुकला, भीड़भाड़ वाले बाजारों और ऐतिहासिक गलियों को व्यवस्थित करना होगा. इन परियोजनाओं में लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक जैसे प्रमुख स्थलों के आसपास के बुनियादी ढांचे का उन्नयन, सड़कों से अतिक्रमण हटाना, यातायात प्रबंधन में सुधार और पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल स्थान बनाना शामिल है. निगम यह भी सुनिश्चित करेगा कि पुनर्विकास स्थानीय निवासियों और व्यापारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाए, जिससे यह क्षेत्र अपनी ऐतिहासिक पहचान बनाए रखते हुए एक जीवंत वाणिज्यिक केंद्र के रूप में भी विकसित हो सके.

विरासत का संरक्षण

पुरानी दिल्ली, मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा स्थापित शहर, एक समृद्ध इतिहास समेटे हुए है. इसके पुनर्गठन का निर्णय शहर की आत्मा को बहाल करने और इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में पुनर्जीवित करने की व्यापक योजना का हिस्सा है. पुनर्गठित SRDC को विरासत संरक्षण के लिए नवीनतम तकनीकों और विशेषज्ञता का उपयोग करने का अधिकार दिया जाएगा. निगम पुरानी इमारतों के संरक्षण और उनकी मूल भव्यता को पुनर्स्थापित करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ भी मिलकर काम करेगा. यह पहल न केवल पुरानी दिल्ली के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगी, बल्कि देश की सांस्कृतिक पूंजी के रूप में इसकी स्थिति को भी मजबूत करेगी. पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, जिसके बाद शाहजहांनाबाद की खोई हुई चमक वापस लाने के लिए जमीनी स्तर पर काम में तेजी आएगी.



बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि चांदनी चौक का समुचित विकास इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि वह तीन सरकारी एजेंसी के जिम्मे है, जिससे विकास कार्यों में लगातार देरी होती रहती है. उन्होंने कहा कि सरकार एसआरडीसी का जल्द पुनर्गठन करेगी और इसके माध्यम से वॉल्ड सिटी में विकास कार्य शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि इस निगम में विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा. जो हैरिटेज को संवारने की योग्यता रखते हों.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार चांदनी चौक बाजार को लेकर भी गंभीर है. यहां लाखों लोग घूमने व खरीदारी के लिए आते हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार को संवारने के लिए तेजी से कार्य किए जाएं. मुख्यमंत्री के अनुसार उन्हें बताया गया है कि बाजार में महिलाओं के लिए शौचालय की कमी है. उन्होंने संबंधित विभाग को आदेश दिए कि वे बाजार में तुरंत पिंक टॉयलेट का भी निर्माण करें.



ये भी पढ़ें:



