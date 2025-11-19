ETV Bharat / state

पुरानी दिल्ली की विरासत लौटाने के लिए शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम का किया जाएगा पुनर्गठन

पुरानी दिल्ली (वॉल्ड सिटी) के सौंदर्यीकरण व सुनियोजित विकास को लेकर कृत संकल्प है. इसके लिए जल्द ही शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम का पुनर्गठन किया जाएगा.

सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों से साथ की मीटिंग
सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों से साथ की मीटिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 19, 2025 at 10:47 PM IST

|

Updated : November 19, 2025 at 10:56 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली की विरासत संजोने के लिए शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम का पुनर्गठन किया जाएगा. पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे नया जीवन देने के लिए शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम (SRDC) का जल्द ही पुनर्गठन करने का फैसला लिया गया है. यह कदम राजधानी के सबसे पुराने हिस्से, जिसे शाहजहांनाबाद के नाम से जाना जाता है, उसे पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण के प्रयासों को एक नई दिशा देगा.

बुधवार देर शाम इस मुद्दे पर दिल्ली सचिवालय में हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है,

"पुरानी दिल्ली (वॉल्ड सिटी) के सौंदर्यीकरण व सुनियोजित विकास को लेकर कृत संकल्प है. इसके लिए जल्द ही शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम का पुनर्गठन किया जाएगा, ताकि पुरानी दिल्ली का पुराना गौरव लौटे और यहां के स्थानीय निवासियों व व्यापारियों को समुचित नागरिक सुविधाएं मिलें. सरकार पुराने शहर का समग्र विकास करने की बड़ी योजनाएं बना रही है."

बैठक में सांसद सहित कई अधिकारी हुए शामिल

बैठक में चांदनी चौक लोकसभा के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद के अलावा एसआरडीसी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में इस बात पर सहमति थी कि वॉल्ड सिटी का पुनर्विकास व पुनर्निमाण किया जाना जरूरी है. वर्तमान में पिछली सरकार की घोर लापरवाही के कारण इस क्षेत्र का बुरा हाल है. विशेषकर ऐतिहासिक बाजार चांदनी चौक में समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. बैठक मे सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम पूरी तरह से निष्क्रिय है, क्योंकि पूर्व सरकार ने इसके माध्यम से पुरानी दिल्ली का विकास करने में रुचि ही नहीं दिखाई. उन्होंने कहा कि एसआरडीसी का पुनर्गठन किया जाए और इसमें सरकारी अधिकारियों के अलावा विरासत व इतिहास से जुड़े विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए.

सीएम रेखा गुप्ता मीटिंग लेते हुई
सीएम रेखा गुप्ता मीटिंग लेते हुई (ETV Bharat)

सांसद खंडेलवाल ने एसआरडीसी का नाम भी बदलने का आग्रह किया. बैठक में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि वॉल्ड सिटी के पुनर्विकास के लिए विरासत के संरक्षण से जुड़ी कंपनियों को भी शामिल किया जाए, ताकि इस क्षेत्र का पुराना चरित्र वापस लौटाया जाए. उनका यह भी कहना था कि पुरानी दिल्ली की हैरिटेज इमारतों में व्यापारिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि चांदनी चौक बाजार का पुराना स्वरूप बनाए रखने के लिए निर्माण गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए.

मुख्य उद्देश्य और योजना

पुनर्गठित निगम का मुख्य फोकस पुरानी दिल्ली की सदियों पुरानी वास्तुकला, भीड़भाड़ वाले बाजारों और ऐतिहासिक गलियों को व्यवस्थित करना होगा. इन परियोजनाओं में लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक जैसे प्रमुख स्थलों के आसपास के बुनियादी ढांचे का उन्नयन, सड़कों से अतिक्रमण हटाना, यातायात प्रबंधन में सुधार और पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल स्थान बनाना शामिल है. निगम यह भी सुनिश्चित करेगा कि पुनर्विकास स्थानीय निवासियों और व्यापारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाए, जिससे यह क्षेत्र अपनी ऐतिहासिक पहचान बनाए रखते हुए एक जीवंत वाणिज्यिक केंद्र के रूप में भी विकसित हो सके.

विरासत का संरक्षण

पुरानी दिल्ली, मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा स्थापित शहर, एक समृद्ध इतिहास समेटे हुए है. इसके पुनर्गठन का निर्णय शहर की आत्मा को बहाल करने और इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में पुनर्जीवित करने की व्यापक योजना का हिस्सा है. पुनर्गठित SRDC को विरासत संरक्षण के लिए नवीनतम तकनीकों और विशेषज्ञता का उपयोग करने का अधिकार दिया जाएगा. निगम पुरानी इमारतों के संरक्षण और उनकी मूल भव्यता को पुनर्स्थापित करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ भी मिलकर काम करेगा. यह पहल न केवल पुरानी दिल्ली के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगी, बल्कि देश की सांस्कृतिक पूंजी के रूप में इसकी स्थिति को भी मजबूत करेगी. पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, जिसके बाद शाहजहांनाबाद की खोई हुई चमक वापस लाने के लिए जमीनी स्तर पर काम में तेजी आएगी.


बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि चांदनी चौक का समुचित विकास इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि वह तीन सरकारी एजेंसी के जिम्मे है, जिससे विकास कार्यों में लगातार देरी होती रहती है. उन्होंने कहा कि सरकार एसआरडीसी का जल्द पुनर्गठन करेगी और इसके माध्यम से वॉल्ड सिटी में विकास कार्य शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि इस निगम में विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा. जो हैरिटेज को संवारने की योग्यता रखते हों.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार चांदनी चौक बाजार को लेकर भी गंभीर है. यहां लाखों लोग घूमने व खरीदारी के लिए आते हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार को संवारने के लिए तेजी से कार्य किए जाएं. मुख्यमंत्री के अनुसार उन्हें बताया गया है कि बाजार में महिलाओं के लिए शौचालय की कमी है. उन्होंने संबंधित विभाग को आदेश दिए कि वे बाजार में तुरंत पिंक टॉयलेट का भी निर्माण करें.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तुगलकाबाद क्षेत्र का किया दौरा, स्थानीय मुद्दों पर दिया जोर
  2. दिल्ली-हरियाणा के बीच DTC की इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू, जानिए रूट और कितना होगा किराया ?
  3. दिल्ली सरकार बनाएगी अत्याधुनिक स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्कूली बच्चों को मिलेगी शुरुआत से ही खेल-ट्रेनिंग
  4. Lal Qila Bomb Blast: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीड़ितों के लिए की मुआवजे की घोषणा
  5. दिल्ली में बदला जाएगा सरकारी दफ्तरों में कामकाज का समय, जानें कब से कब तक रहेगा लागू


Last Updated : November 19, 2025 at 10:56 PM IST

TAGGED:

OLD DELHI MEETING DELHI GOVERNMENT
DELHI GOVERNMENT
SHAHJAHANABAD REDEVELOPMENT
HERITAGE OF OLD DELHI
DELHI GOVERNMENT MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: एक क्लिक में जानिए उमरा और हज में क्या है अंतर, दोनों में क्या है जरूरी और कितना लगता है समय

इस खूबसूरत हीरोइन ने निभाया था शेख हसीना का किरदार, हत्या के मामले से जुड़ा है इनका नाम

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में न्यू इनोवेशन, प्लास्टिक का विकल्प तैयार, इको फ्रेंडली होगा

जानिए किन 3 भारतीय खिलाड़ियों ने वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हासिल किया प्लेयर ऑफ द मैच, प्रदर्शन पर डालें नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.