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लखनऊ: मोम-अबरक से सज रही शाही ज़रीह, मुहर्रम के पहले दिन निकलेगा शाही जुलूस





हाथी-घोड़ों और शहनाई की गूंज के बीच निकलेगा जुलूस

एक मुहर्रम को शाम पांच बजे बड़े इमामबाड़े से शुरू होकर छोटे इमामबाड़े तक पहुंचने वाला यह जुलूस, अपने शाही अंदाज़ के लिए मशहूर है. इसमें नवाबी खानदान के सदस्य, अवध के रईस, मातमी अंजुमनें और हजारों अकीदतमंद शामिल होते हैं. ढोल-ताशों, शहनाई, शाही बैंड, हाथियों और घोड़ों के साथ निकलने वाला यह जुलूस लखनऊ की सांस्कृतिक विरासत का अनूठा दृश्य प्रस्तुत करता है.



तीन लाख रुपये की लागत से तैयार हो रही मोम की ज़रीह

कारीगर वसीम अली के अनुसार, इस वर्ष तैयार की जा रही मोम की ज़रीह पर लगभग तीन लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं. 22 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी इस ज़रीह में डबल छतरी बनाई गई है. इसके निर्माण में करीब 2 क्विंटल 40 किलो मोम का उपयोग किया गया है.



ज़रीह को सजाने के लिए लगभग 20 प्रकार के डिज़ाइन तैयार किए गए हैं, जिनमें चांद, तारे, फूल, मछली, पत्तियां और अन्य पारंपरिक आकृतियां शामिल हैं. इसके अलावा 20 छोटे गुंबद, चार बड़े गुंबद और दो आकर्षक छतरियां भी बनाई गई हैं. लाल, सफेद और हरे रंग के मोम से तैयार आठ रंगीन मीनारें इसकी खूबसूरती मे चार चांद लगा रही हैं. ज़रीह के शीर्ष पर प्लास्टिक के फूलों से बना सहरा भी सजाया जाएगा.



लकड़ी, सोने और चांदी के ताजियों की भी है परंपरा

नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं. "मोम की ज़रीह के अलावा लकड़ी की नक्काशीदार, सोने और चांदी की ताजियों की भी पुरानी परंपरा है. लकड़ी के ताजियों पर कर्बला के शहीदों के नाम उकेरे जाते हैं. इन्हें हर वर्ष दफन नहीं किया जाता, बल्कि घरों और इमामबाड़ों में सुरक्षित रखा जाता है. मुहर्रम के दस दिनों तक इन्हीं ताजियों के साये में नोहाख्वानी, मजलिस, नजर-नियाज और अज़ादारी का सिलसिला जारी रहता है".



लाडू शाखान की ताजिया से जुड़ी है अनोखी कहानी

शाही जुलूस से जुड़ी एक दिलचस्प ऐतिहासिक कहानी भी प्रचलित है. बताया जाता है कि जब बड़े इमामबाड़े का निर्माण हो रहा था, तब जमीन के एक हिस्से पर लाडू शाखान नाम की बुजुर्ग महिला रहती थीं. नवाब ने उनसे जमीन देने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि यह स्थान इमाम हुसैन की याद में रखी जाने वाली ताजिया के लिए निर्धारित है.



जब नवाब ने समझाया कि इमाम हुसैन की याद में ही इमामबाड़ा बनाया जा रहा है, तो वह अपनी पूरी जमीन देने के लिए तैयार हो गईं. हालांकि उन्होंने एक शर्त रखी कि मुहर्रम से पहले ताजिया को उस स्थान पर रखा जाएगा. आज भी इस परंपरा का पालन किया जाता है और लाडू शाहगंज की ताजिया को शाही जुलूस में विशेष सम्मान के साथ शामिल किया जाता है.



अबरक की ज़रीह भी बनेगी आकर्षण का केंद्र:

शाही जुलूस में इस बार 17 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी अबरक की ज़रीह भी शामिल होगी. इसके अलावा इमामबाड़ा शाह-ए-नजफ के लिए लाल और हरे रंग की दो विशेष ज़रीह तैयार की जा रही है. इनको बहराइच के कारीगर वसीम अली, फिरोज, आमिर और साबिर सहित कई शिल्पकार मिलकर तैयार कर रहे हैं.



अकीदत, तहज़ीब और इतिहास का संगम:

मुहर्रम का यह शाही जुलूस केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि लखनऊ की साझा संस्कृति, नवाबी विरासत और कर्बला के पैग़ाम को जीवंत रखने वाली ऐतिहासिक परंपरा है. हर वर्ष हजारों लोग इस जुलूस में शामिल होकर हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी, इंसाफ, सब्र और इंसानियत के संदेश को याद करते हैं.

इस मौके पर आल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना साएम मेंहदी और महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजकर आगामी मुहर्रम के अवसर पर देशभर में सुरक्षा एवं बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग की है.

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