संभल में शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर विवाद; सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर जारी, अब 8 जनवरी 2026 को होगी सुनवाई

मस्जिद पक्ष की अपील खारिज हो गयी थी: इस तरह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की वजह से आगे बढ़ गया. हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता श्रीगोपाल शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने जो तारीख लगाई है, उसके पीछे साफ कारण है. सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर अब भी प्रभावी है.

संभल: संभल के शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर विवाद में बुधवार को भी बड़ी सुनवाई नहीं हो सकी. अदालत परिसर में दोनों पक्षों के वकीलों के बयान पूरे दिन चर्चा में रहे, लेकिन अंतिम तौर पर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने अगली तारीख 8 जनवरी 2026 तय कर दी.

उन्होंने बताया कि स्थानीय अदालत के सर्वे का आदेश दिए जाने के बाद मस्जिद पक्ष हाई कोर्ट गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश को सही ठहराया और मस्जिद पक्ष की रिट को खारिज कर दिया था.

लोअर कोर्ट में नियमित सुनवाई संभव नहीं: हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर मस्जिद पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर स्टे जारी कर दिया. अधिवक्ता श्रीगोपाल शर्मा ने कहा कि इस याचिका पर सर्वोच्च अदालत में एक बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है. इसके चलते स्टे बरकरार है और लोअर कोर्ट में नियमित सुनवाई संभव नहीं.

सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित: मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने कहा कि 19 नवंबर 2024 को दायर हुए मुकदमे की बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण अदालत ने इसे टाल दिया. वारसी ने कहा कि जब तक सर्वोच्च अदालत हाई कोर्ट के आदेश पर अंतिम निर्णय नहीं देता, तब तक निचली अदालत कोई आगे की कार्रवाई नहीं कर सकती.



