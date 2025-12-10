ETV Bharat / state

शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहें, शहादत दिवस पर सीएम साय ने दी श्रद्धांजलि, विकास कार्यों की भी सौगात

प्रेरणास्त्रोत हैं शहीद वीर नारायण सिंह ( ETV Bharat )

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह जी का बलिदान हमारी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा. हमारी सरकार उनके सपनों के अनुरूप सशक्त और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है.

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार जिले के सोनाखान पहुंचे. उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर आयोजित क्रार्यक्रम में शिरकत की और उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल मौजूद रहे.

विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार जिले को विकास कार्यों की सौगात भी दी है.

⦁ 75 करोड़ 55 लाख रुपए के 88 कार्यों का लोकार्पण

⦁ 25 करोड़ 89 लाख रुपये के 31 कार्यों का भूमिपूजन

आदिवासी समाज की प्रतिभाओं का सम्मान

सीएम साय ने पीएम आवास योजना के तहत 10 हितग्राहियों को चाबी सौंपी. वहीं ''हम होंगे कामयाब'' योजना के अंतर्गत 37 युवाओं को प्रशस्ति पत्र और आदिवासी समाज की प्रतिभाओं का सम्मान भी किया.

सोनाखान के लिए बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना अंतर्गत बस सेवा की होगी शुरुआत

नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण हेतु 75 लाख दिए जाएंगे

स्मारक स्थल परिसर के पास सियान सदन का निर्माण 50 लाख की राशि से होगा

मड़ई स्थल पर समुदायिक शौचालय निर्माण हेतु 20 लाख दिए जाएंगे

सोनाखान में इको टुरिज्म का होगा विकास

सड़क निर्माण हेतु राशि बजट में शामिल कराया जाएगा

प्रमुख लोकार्पण और भूमिपूजन कार्य

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्राम ओड़ान में 2 करोड़ 40 लाख रुपये 85 हजार की लागत से रेट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना पर काम होगा.

ग्राम खरतोरा में 2 करोड़ 35 लाख रुपये 8 हजार की लागत से रेट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना को मंजूरी.

ग्राम सकरी (स) में 1 करोड़ 80 लाख 99 हजार रुपये की लागत से रेट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना.

ग्राम गोरधा में 1 करोड़ 72 लाख 22 हजार रुपये की लागत से एकल नल जल प्रदाय योजना.

ग्राम दतान (ख) में 1 करोड़ 61 लाख 24 हजार रुपये की लागत से रेट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना पर काम होगा.

जल संसाधन विभाग द्वारा 5 करोड़ 84 लाख 11 हजार रुपये की लागत से विकासखंड कसडोल के ग्राम अर्जुनी में जोंक शीर्ष जीर्णोध्दार एवं तटबंध निर्माण किया जाएगा.

3 करोड 63 लाख 35 हजार रुपये की लागत से विकासखंड बलौदा बाजार अंतर्गत लवन शाखा नहर के तिल्दा, करदा लाटा एवं सिरियाडीह माइनर का जीर्णोध्दार एवं पुनर्निर्माण होगा.

3 करोड़ 36 लाख 60 हजार रुपये की लागत से विकासखंड कसडोल के मटिया नाला में स्टापडेम निर्माण का काम होगा.

2 करोड़ 99 लाख 33 हजार रुपये की लागत से विकासखंड पलारी के ग्राम परसाडीह में खोरसीनाला में स्टापडेम निर्माण किया जाएगा.

2 करोड़ 60 लाख 87 हजार रुपये की लागत से विकासखंड बलौदा बाजार के लवन शाखा नहर के लाहोद में निरीक्षण कुटीर, आवासीय भवन एवं बाउंड्रीवाल जीर्णोध्दार एवं पुनर्निर्माण होगा.

जानिए कौन थे शहीद वीर नारायण सिंह

शहीद वीर नारायण सिंह सोनाखान के एक आदिवासी जमींदार और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें 1857 के विद्रोह में भाग लेने और गरीबों की मदद करने के लिए "छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्रता सेनानी" और "गरीबों का देवता" कहा जाता है. शहीद वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर, 1857 को रायपुर में फांसी दी गई थी. शहीद वीर नारायण सिंह ने अकाल के दौरान एक व्यापारी का अनाज लूटकर गरीबों में बांटा था. बाद में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया, जिसके कारण उन्हें फांसी मिली, और उनके सम्मान में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है.