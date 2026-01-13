ETV Bharat / state

लखनऊ में शहीद पथ पर ट्रैफिक रोके बिना बनेगा ग्रीन कॉरिडोर, समतामूलक, निशातगंज और हनुमान सेतु पर तीन नई रोटरी का होगा निर्माण

LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने ग्रीन कॉरिडोर के तृतीय चरण के निर्माण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की.

LDA वीसी ने की बैठक.
LDA वीसी ने की बैठक. (Photo Credit; LDA)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 8:47 PM IST

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) शहीद पथ पर एलिवेटेड रोड बनाएगा. ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत बनने वाली इस एलिवेटेड रोड के लिए शहीद पथ पर ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा. LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने ग्रीन कॉरिडोर के तृतीय चरण के निर्माण को लेकर मंगलवार को अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की. इसमें डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित, मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह व पीआईयू के प्रभारी एके सिंह सेंगर समेत अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत पक्का पुल से समतामूलक चौक तक बंधा रोड, 6-लेन ब्रिज, फ्लाईओवर एवं आरओबी का निर्माण कराया जा रहा है. जिसके अंतर्गत समतामूलक, निशातगंज और हनुमान सेतु पर तीन नई रोटरी का निर्माण कराया गया है. भविष्य में यह रूट चालू होने पर इन नये चौराहों पर ट्रैफिक बाधित न हो, इसको लेकर भी बैठक में विस्तृत चर्चा की गई. पीआईयू के प्रभारी एके सिंह सेंगर ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के सुझावों के क्रम में हनुमान सेतु रोटरी का ड्रोन सर्वे कराया गया. लगातार दो दिनों तक सुबह 10ः00 बजे और शाम 6ः00 बजे के पीक आवर्स में कराये गये इस सर्वे में रोटरी पर ट्रैफिक सुचारू पाया गया.

इसके अतिरिक्त निशातगंज एवं समतामूलक रोटरी पर ट्रैफिक जाम लगने की आशंका के दृष्टिगत स्थल पर परीक्षण कराया गया. यातायात विभाग द्वारा कुछ जगहों पर सीधे रूट की जगह यू-टर्न का प्रावधान किये जाने का सुझाव दिया गया है, जिसके लिए ट्रायल कराया जाएगा. इसमें जो नतीजे सामने आएंगे, उसके आधार पर रूट को ट्रैफिक के लिए खोलने से पहले आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित कराया जाएगा.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर के तृतीय एवं चतुर्थ चरण में समतामूलक चौक से किसान पथ तक बंधा रोड, फ्लाईओवर व ब्रिज आदि का निर्माण किया जाना है. जिसके अंतर्गत शहीद पथ पर भी एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा. उन्होंने बताया कि एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए शहीद पथ पर ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा.

बैठक में इस रूट पर किये जाने वाले कार्यों के सम्बंध में भी चर्चा की गई. प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नये रूट पर कार्य शुरू करने से पहले लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग व ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के साथ ज्वाइंट विजिट करा लिया जाए.

संपादक की पसंद

