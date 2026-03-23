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देश में कहां है शहीद-ए-आज़म भगत सिंह का डेथ सर्टिफिकेट, एक क्लिक में जानें

लगभग सवा सौ साल पुराने मेरठ कॉलेज परिसर में में भी आज शहीद-ए-आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया. वहीं इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर युद्धवीर सिंह ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महान क्रांतिकारी को नमन किया.

क्रन्तिकारी शहीद-ए-आजम भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत पर क्रांतिधरा मेरठ में कई कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं.

मेरठ : शहीदे आजम भगत सिंह को आज देशभर में याद किया जा रहा है. उनकी शहादत को लेकर अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. 23 मार्च 1931 को अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दी थी. उनका डेथ सर्टिफिकेट मेरठ कॉलेज में एक धरोहर के तौर पर रखा हुआ है, जिससे यहां के छात्रों को प्रेरणा मिलती है.

मेरठ कॉलेज के प्राचार्य युद्धवीर सिंह ने बताया कि क्रन्तिकारी भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दी थी. उनके साथ साथ राजगुरु और सुखदेव को भी लाहौर जेल में फांसी दी गई थी. यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमिट प्रेरणा का स्रोत बनी, जिसके बाद देश में अपनी आजादी को लेकर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध देशभर से लोगों ने आवाज बुलंद की.

उन्होंने बताया कि मेरठ कॉलेज के बी आर चटर्जी मेमोरियल इतिहास संग्रहालय में भगत सिंह का डेथ सर्टिफिकेट आज भी एक धरोहर के रूप में रखा हुआ है.

मेरठ कॉलेज के प्रेस प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी चंद्रशेखर ने बताया कि इतिहास विभाग के संग्रहालय में जब देश की आजादी और बदलते स्वरूप को छात्र पढ़ने और नजदीक से जानने आते हैं, तो भगत सिंह जी से संबंधित जो दस्तावेज के तौर पर उनका डेथ सर्टिफिकेट देखते हैं, तो युवाओं में निश्चित ही उस दौर को समझने में मदद मिलती है. साथ ही किस तरह उस वक़्त अपने बारे में न सोचकर क्रांति के नायकों ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की थी, ये भी संदेश युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित करता है.

शहीद दिवस के अवसर पर मेरठ में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के मेरा युवा भारत केंद्र द्वारा शहीद दिवस पदयात्रा का भी आयोजन किया गया. पदयात्रा में समाजसेवी एवं राष्ट्रपति पदक से सम्मानित सरबजीत सिंह कपूर के साथ छात्र-छात्राएं और एनसीसी कैडेट्स भी शामिल हुए.