Shaheed Diwas 2026 : कांग्रेस मुख्यालय में सर्वधर्म सभा, नेताओं ने दी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि
कांग्रेस मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा सहित अन्य नेता हुए शामिल.
Published : January 30, 2026 at 12:46 PM IST
जयपुर: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर आज शुक्रवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है. शहीद दिवस के तौर पर उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है. जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस मौके पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया. इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य नेता कार्यक्रम में शामिल हुए और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की.
इस मौके पर महात्मा गांधी के विचारों पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ. कलाकारों ने महात्मा गांधी के प्रिय भजनों की प्रस्तुति दी. वहीं, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने भी पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर महात्मा गांधी को याद किया है.
महात्मा गांधी जी ने समूचे विश्व को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले अपने महान विचारों से प्रेरित किया।— Sachin Pilot (@SachinPilot) January 30, 2026
उन्होंने केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने आचरण से लोगों को प्रभावित कर बदलाव की नई राह दिखाई।
उनके उच्च आदर्शों और नैतिक मूल्यों का संदेश सदैव हमें बेहतर और सशक्त समाज के… pic.twitter.com/dphdzgjsrI
नफरत की राजनीती नहीं, प्रेम-भाईचारा हो : अशोक गहलोत ने कहा- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. बापू के विचारों को केवल किताबों तक सीमित न रखकर, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में देश का पहला 'शांति एवं अहिंसा विभाग' स्थापित किया, ताकि नई पीढ़ी सत्य, अहिंसा और सद्भाव के मूल्यों को आत्मसात कर सके.
सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ाद कराने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) January 30, 2026
उनका संपूर्ण जीवन देश एवं समाज कल्याण के लिए समर्पित रहा। आइए इस अवसर पर हम सभी बापू के आदर्श जीवन व उनके दिखाए मार्ग पर चलकर देश की उन्नति में अपनी… pic.twitter.com/opD8EcSSLG
पढ़ें : अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, शंकराचार्य को सम्मान और सुरक्षा देने की मांग
आज 'शहीद दिवस' पर हम संकल्प लें कि हम नफरत की राजनीति को हराकर प्रेम और भाईचारे की मिसाल कायम रखेंगे. गांधी जी को केवल तस्वीरों में नहीं, बल्कि अपने निर्णयों और नीतियों में जीवित रखना ही सच्ची श्रद्धांजलि है.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) January 30, 2026
बापू के विचारों को केवल किताबों तक सीमित न रखकर, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में देश का पहला 'शांति एवं अहिंसा विभाग' स्थापित किया ताकि नई पीढ़ी सत्य, अहिंसा और सद्भाव के मूल्यों को आत्मसात कर सके।
आज 'शहीद… pic.twitter.com/hqhjSd1G3h
शब्दों से नहीं आचरण से किया प्रभावित : वहीं, सचिन पायलट ने कहा- महात्मा गांधी ने समूचे विश्व को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले अपने महान विचारों से प्रेरित किया. उन्होंने केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने आचरण से लोगों को प्रभावित कर बदलाव की नई राह दिखाई. उनके उच्च आदर्शों और नैतिक मूल्यों का संदेश सदैव हमें बेहतर और सशक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करता रहेगा.