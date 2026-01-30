ETV Bharat / state

Shaheed Diwas 2026 : कांग्रेस मुख्यालय में सर्वधर्म सभा, नेताओं ने दी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि

कांग्रेस मुख्यालय में सर्वधर्म सभा का आयोजन हुआ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर आज शुक्रवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है. शहीद दिवस के तौर पर उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है. जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस मौके पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया. इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य नेता कार्यक्रम में शामिल हुए और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की. इस मौके पर महात्मा गांधी के विचारों पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ. कलाकारों ने महात्मा गांधी के प्रिय भजनों की प्रस्तुति दी. वहीं, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने भी पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर महात्मा गांधी को याद किया है.